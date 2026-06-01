Neues Schuljahr in Loßburg: Künftig doppelt so viel Ferienbetreuung wie bisher

Kinder haben ein Recht darauf, betreut zu werden – das besagt das Ganztagesförderungsgesetz. In Loßburg soll das Betreuungsangebot künftig verstärkt werden.
Schritt für Schritt soll künftig der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung auch an Grundschulen ausgeweitet werden. Das verlangt das Ganztagesförderungsgesetz (GaFöG). In Loßburg gibt es ein Angebot zur Betreuung bereits an den drei Schulen der Gemeinde – ab dem kommenden Schuljahr soll es verstärkt werden. Aus den bisherigen fünf Ferienwochen, in denen die Ganztagsbetreuung bislang stattfindet, sollen in Zukunft zehn werden.