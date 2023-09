1 Lesen zu lernen ist das wichtigste Bildungsziel für alle Schüler, weil es der Schlüssel zum Lernen an sich ist. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das neue Schuljahr beginnt mit besonderen Herausforderungen für Lehrer, Schüler und Eltern. Was Schulverbände und Politik ändern sollten, um bei der Bewältigung zu helfen.











Sicher blicken viele gerade mit Wehmut zurück auf die am Anfang immer so endlos scheinenden Sommerferien, deren Ende alle Jahre wieder viel zu schnell erreicht ist. Ab Montag muss der Ernst des Lebens in Gestalt der Schule wieder zu seinem Recht kommen. Das knirscht und knarzt am Anfang immer, und es wird auch heuer seine Zeit dauern, bis Leben um den Stundenplan herum organisiert sind, bis Klassen sich eingewöhnt haben, Lehrkräfte, neue Mitschüler, neue Fächer oder Lernmethoden kennengelernt worden sind.