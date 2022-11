10 Das FC 08-Vorstandsteam mit Reinhard Warrle (links), Armin Distel, Andreas Flöß und Denis Stogiannidis präsentieren zur Eröffnung des Vereinsheim die Gründungsfahne und ein historisches Trikot. Foto: Marc Eich

Einen besseren Rahmen hätte es nicht geben können: Nach dem 4:1-Sieg des FC 08 Villingen am Samstag haben die Nullachter ihr neues Vereinsheim eröffnet. Dort finden sich nun zwei ganz besondere Raritäten.















VS-Villingen - Lange mussten die Nullachter auf einen gemeinsamen Ort für ihre Anhänger warten – am Wochenende nun konnten die Fans und Mitglieder des Traditionsvereins ihr neues Schmuckstück unter der Tribüne erstmals in Beschlag nehmen. "Hier spielt sich das Vereinsleben ab", macht Andreas Flöß deutlich.

Der FC 08-Vorstand für Technik und Infrastruktur hatte das Vereinsheim konzipiert – ihm sei dabei wichtig gewesen, dass den Fans ein ähnlicher Standard geboten wird, wie den VIPs. Die Ausstattung und Gestaltung – natürlich in Schwarz-Weiß gehalten – ist deshalb an die VIP-Lounge angelehnt.

Gründungsfahne und historisches Trikot

In der Stadiongaststätte konnte man aber ganz besondere Hingucker schaffen: Mit Leuchtstreifen hervorgehoben werden historische Bilder bestens in Szene gesetzt – doch das ist noch nicht alles. Denn das Vorstandsteam präsentierte die aufwendig restaurierte Gründungsfahne des FC 08, die unter Objektschutz steht, das zukünftig das Vereinsheim schmücken soll. Auch ein Trikot, das Fritz Hornstein – Vater des Ehrenvorsitzenden Jürgen Hornstein – in den 50er-Jahren getragen hat, findet dort seinen Platz. Unter großen Applaus wurden die beiden Raritäten ihrer neuen Bestimmung zugeführt.

Gepachtet hat die Vereinsgaststätte die 35-jährige Erika Miller, die schon Gastronomie-Erfahrung mitbringt. Sie wird künftig die Nullachter mit Wurstsalat und einem Vesperangebot verwöhnen. „Für mich ist das eine tolle Chance. Ich bin dem FC 08 für das Vertrauen sehr dankbar“, ist Erika Miller begeistert von der Kommunikation mit dem Traditionsclub.

Sogar eine eigene Kinderecke

Da sie alleinerziehende Mutter einer Tochter ist, setzt sie auch einen ganz eigenen Schwerpunkt: „Mir war es wichtig, dass eine Kinderecke eingerichtet wird. Davon haben dann sowohl die Kinder als auch die Eltern etwas.“

Die Umbaumaßnahmen gingen einher mit der Einrichtung der neuen Geschäftsstelle sowie einem Pressezentrum im Obergeschoss der Haupttribüne. Vom Pressezentrum aus werden bereits seit Anfang dieser Saison die Pressekonferenzen in die VIP-Lounge – künftig natürlich auch in die Vereinsgaststätte – live übertragen. Hier hat der Traditionsclub nun ebenfalls optimale Bedingungen geschaffen.

Info: Die Öffnungszeiten

Mittwoch und Donnerstag: 18 – 22.30 Uhr

Freitag: 18 – 0 Uhr

Samstag: ab 10 Uhr (bei den Heimspielen der ersten Mannschaft und bei allen Jugendspielen)

Sonntag: ab 10 Uhr (bei den Heimspielen der U21-Mannschaft und bei allen Jugendspielen)

An Feiertagen geschlossen