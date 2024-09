Neues Rettungsdienstgesetz: Diese Fragen sind für den Geschäftsführer des DRK-Wolfach noch offen

1 Bei bestimmten Notfalleinsätzen soll die nächste Klinik innerhalb von 60 Minuten in 80 Prozent der entsprechenden Einsätze erreicht werden. Doch Halbe warnt vor falschen Interpretationen. Foto: Armer

Seit dem 2. August ist das neue Gesetz des Landes in Kraft. Es sieht vor, dass bei 95 Prozent der akuten Fällen innerhalb von zwölf Minuten die Einsatzkräfte eintreffen. Volker Halbe vom DRK-Wolfach erklärt, was noch unklar ist.









Wie lässt sich sicherstellen, dass in medizinischen Notfällen die benötigte Hilfe schnell eintrifft und so Menschenleben gerettet werden? Diese Frage beschäftigt auch den Kreisverband Wolfach des Roten Kreuz. Kreisverbandsgeschäftsführer Volker Halbe kennt die vielfältigen Herausforderungen, gerade im ländlichen Raum. Die Auswirkungen des seit dem 2. August in Kraft getretenen überarbeiteten Rettungsdienstgesetzes des Landes sind bisher noch nicht angekommen.