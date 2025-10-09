Neues Restaurant: Seine Pizza schmeckte schon einem Weltstar – nun gibt es sie in St. Georgen

Italienisch gibt es nun im neuen Restaurant Bossi in St. Georgen – mit einem besonderen Verkaufsargument: Bujar Imeris Pizza ließ sich sogar schon ein Hollywood-Star schmecken.
Zwei Pächter innerhalb recht kurzer Zeit, danach ein monatelanger Leerstand – unruhig war es in den vergangenen Jahren in den Räumen des einstigen Bistro-BM in St. Georgen. Nun soll sich das ändern: Bujar Imeri und Mejrema Daci sind mit ihrem Restaurant Bossi in die Räume an der Kreuzung der Gerwig- mit der Hauptstraße eingezogen – und können mit einem ganz besonderen Trumpf für sich werben.