1 Tri Dung Nguyen hat das "Kami Kitchen" am Friedrichsplatz eröffnet. Foto: Otto

Die Gastronomie in Rottweil ist um ein neues Restaurant reicher: "Kami Kitchen" hat im ehemaligen Gasthaus Mohren, in bester Lage direkt am Friedrichsplatz, eröffnet. Und das trotz des aktuell schweren Stands der Gastronomie in der Corona-Krise. Der Betreiber ist von der ersten Resonanz überwältigt.















Link kopiert

Rottweil - "Seit wir eröffnet haben ist es jeden Tag voll", freut sich Tri Dung Nguyen. Die Rückmeldungen der Gäste zu dem neuen gastronomischen Angebot mitten in Rottweil, am Friedrichsplatz 13, seien sehr gut.

Schwerpunkt liegt auf Sushi

Im "Kami Kitchen" liegt der Schwerpunkt auf Sushi. "Und wir hatten gesehen, dass es das in Rottweil noch nicht gibt", erklärt der Betreiber den Schritt. Zudem gibt es in seinem Restaurant traditionelle vietnamesische Gerichte, Suppen, Salate und einiges mehr. Tri Dung Nguyen ist selbst Vietnamese und seit acht Jahren in Deutschland in der Gastronomie tätig. Unter anderem habe er bei einem Sushi-Meister in Berlin sein Handwerk gelernt, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Haus hat lange Tradition

Von guten Start in Rottweil ist er ganz begeistert. "Es kommen wirklich sehr viele Leute. Ohne Reservierung ist es aktuell schwierig, einen Platz zu bekommen", sagt er. Rund 40 Plätze gibt es im ehemaligen "Mohren", wo es früher Bier und gut bürgerliche Küche gab. Zuletzt stand das Lokal jahrelang leer. Tri Dung Nguyen hat es komplett umgebaut. Im Sommer plant er auch Außengastronomie am Friedrichsplatz.

Das Haus im Herzen der Stadt hat eine lange Tradition. Es wurde vermutlich nach dem Stadtbrand von 1339 erbaut und ist seit 1456 als "Trinkstube" bekannt.