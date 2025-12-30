Neues Redaktionsstatut: Im Seelbacher „Blättle“ wird es vor der Landtagswahl keine Wahlwerbung geben

Parteien dürfen vor der Landtagswahl am 8. März im redaktionellen Teil im Seelbacher „Blättle“ nichts mehr veröffentlichen.
Das „Blättle“, wie es von vielen in der Gemeinde genannt wird, ist das offizielle Mitteilungsblatt der Seelbacher Verwaltung. Dazu gehören auch die Berichte aus dem Gemeinderat und den zwei Ortschaftsräten Wittelbach und Schönberg. Platz im nachrichtlichen Teil (vor dem Bereich der Anzeigen) bekommen dazu die Vereine, beide Kirchen oder – im Normalfall – die Fraktionen im Gemeinderat sowie politische Parteien oder Gruppierungen. In der letzten Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2025 stand die „Neufassung des Redaktionsstatutes für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Seelbach“ auf der Tagesordnung. Für die Parteien hat das Folgen.