1 Schulleiterin Petra Kubela (rechts) begrüßt die Neuzugänge an der LBS: Matthias Schork, Christiane Lautenschlager, Jacintha Pfeiffer und Lara Schmidt. Nicht auf dem Bild ist Tina Eberhardt. Foto: LBS

Bildung: Das Kollegium der Luise-Büchner-Schule bekommt Verstärkung















Unterstützung für das Kollegium der Luise-Büchner-Schule (LBS) in Freudenstadt: Fünf neue Lehrer – vier Frauen und ein Mann – haben ihren Dienst begonnen.

Die neuen Lehrkräfte wurden jetzt willkommen geheißen, teilt die Schule mit.

n Jacintha Pfeiffer kommt ursprünglich aus Wurmlingen bei Tuttlingen, wo sie am Otto-Hahn-Gymnasium das Abitur machte. Danach absolvierte sie ein Freiwilliges soziales Jahr in Bolivien, wo sie sich schließlich für das Lehramtsstudium mit den Fächern Spanisch und Biologie an der Universität Freiburg entschied. Nach dem Studium folgte das Referendariat am Leibniz-Gymnasium in Rottweil. Ab diesem Schuljahr unterrichtet sie gleich an zwei Schulen am Freudenstädter Schulzentrum: an der Luise-Büchner-Schule und der Eduard-Spranger-Schule.

n Lara Schmidt absolvierte ihr Studium in Frankfurt am Main und war an der Europaschule Obermayr in Wiesbaden tätig. Mit den Fächern Gemeinschaftskunde und Deutsch unterstützt sie nun die LBS. In ihrer Freizeit verreist sie gerne, geht klettern und widmet sich der schwedischen Sprache. Außerdem verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Hund.

n Tina Eberhardt legte ihr Abitur am Martin-Gerbert-Gymnasium in Horb ab und studierte anschließend in Tübingen katholische Theologie auf Diplom. Es folgte das Referendariat in Reutlingen. In diesem Schuljahr ist sie mit sechs Stunden in der Woche von der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Reutlingen an die "Luise" abgeordnet und unterrichtet hier das Fach katholische Religion, teilt die Schule mit.

n Christiane Lautenschlager hat nach langen Unterrichtsjahren auf den Fildern zur LBS gewechselt und unterstützt die Freudenstädter Schule im Fach evangelische Religion.

n Matthias Schork: Der letzte Neuzugang ist kein Unbekannter im Kollegium, da er bereits im vorigen Schuljahr nach Freudenstadt von den gewerblichen Schulen Donaueschingen abgeordnet wurde. Schork unterrichtet Mathematik und Physik an der LBS – seit diesem Schuljahr seine neue Stammschule.