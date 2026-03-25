Neues Quartier am Ortseingang: Wie der Verkehr in Gündenhausen sicherer werden soll

Von Anfang an gab es Probleme mit dem Verkehr rund ums neue Quartier am Gündenhausener Kreisel. Ein Zebrastreifen soll nun für mehr Sicherheit am Schopfheimer Ortseingang sorgen.
Dialysezentrum mit massig Patientendurchlauf, Baustellenfahrzeuge, Durchgangsverkehr – und die neuen Bewohner mitsamt ihren Autos kommen erst noch: In der verfahrenen Verkehrssituation rund um den Neubau in der Gündenhausener Reibematt soll ein Zebrastreifen und eine Ausweitung der Tempo 30-Regelung für etwas mehr Sicherheit sorgen.