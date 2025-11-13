Neues Projekt in Lahr: So sollen die „Notinseln“ für Sicherheit bei Kindern sorgen

Kinder und Jugendliche, die sich unterwegs bedroht oder hilflos fühlen, sollen künftig schnell Hilfe finden können. Das bundesweite Projekt startet nun auch in Lahr.
Kinder, die allein in der Stadt unterwegs sind und in brenzlige Situationen geraten, haben oft Schwierigkeiten, sich spontan Hilfe zu suchen. Diesem Missstand entgegenzuwirken, hat sich das Projekt „Notinsel“ der Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel zum Ziel gesetzt – ein Konzept, das es mittlerweile in immer mehr Städten in Deutschland gibt.