Neues Projekt im Kinzigtal: Humusreiche Böden sollen Landwirten bei Extremwetter helfen

Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord ist auf der Suche nach Landwirten aus dem Kinzigtal, die Teil der „Humus-Wasser-Modellregion“ werden wollen.
Extremwetterereignisse werden zunehmend zum Problem. Ob Starkregen oder Dürreperioden: Landwirte sind wirtschaftlich besonder betroffen. Im Kinzigtal startet der Naturpark Schwarzwald zusammen mit Kooperationspartnern, darunter das Amt für Landwirtschaft des Landratsamts und der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV), die „Humus-Wasser-Modellregion im Kinzigtal“.