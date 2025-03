Neues Projekt der Caritas in Villingen: Hier gibt es Mittagstisch für Jedermann

Neues Projekt der Caritas in Villingen

1 Viele freiwillige Helfer, hier schon mal unterwegs mit kleinen Probiererle in der Villinger Fußgängerzone, wollen das Projekt mit Rat und Tat unterstützen. Foto: Caritasverband-sbk/Rüdiger Fein

Wenn am Dienstag, 18. März, das Caritasprojekt Speisestärke startet, dann ist wirklich jeder willkommen. Pop-up-Mittagstisch lautet das Zauberwort, wenn der Caritasverband im Zusammenwirken mit dem DRK-Ortsverband Villingen ein schmackhaftes Mittagessen für Jedermann anbietet.









Einmal in der Woche wollen die Initiatoren sowie zahlreiche freiwillig und ehrenamtlich tätige Helfer nicht nur ein leckeres Mahl zum symbolischen Preis nach dem Motto „Zahl, was Du kannst und was es Dir wert ist“ anbieten, sondern einfach auch Menschen unterschiedlicher Couleur zusammenbringen.