Neues Programm vorgestellt: Babel – Junges Theater Lahr will Begeisterung für die Bühne wecken

Aus zwei mach drei: Einen Theaterclub mehr als bisher präsentiert Babel – Junges Theater Lahr in der Spielzeit 2024/25. Dazu werden Workshops veranstaltet. Es geht darum, junge Leute mit Spaß an die Schauspielerei heranzuführen.

Seit 2015 kooperiert das Junge Theater Baden Alsace (Babel) mit der Stadt Lahr und wird von dieser und der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau finanziell unterstützt. Damit lässt sich das niedrigschwellige, weil kostenlose Angebot überhaupt realisieren, wie Annika Schneider-Stamm, die neue Projektmanagerin des Theaters, beim Pressegespräch mitteilt. Schneider-Stamm übernimmt den Staffelstab von ihrer Vorgängerin Perrine Choquet, die aber ebenfalls anwesend war. Für Theaterpädagogin Kira Wladarz ist es dagegen die zweite Spielzeit.

Auch die Anmeldung wird demonstrativ unkompliziert gehandhabt. Den Eindruck, die Plätze seien schwer zu bekommen, wollen die Organisatorinnen jedenfalls bewusst nicht vermitteln. Es sei zwar für die Kinder zu empfehlen, von Beginn an Teil der Gruppe zu sein, allerdings nicht zwingend notwendig. Die Erfahrung habe zudem gezeigt, dass nicht alle angemeldeten Kinder bis zum Ende dabeiblieben.

Lesen Sie auch

Das liege aber nicht daran, dass sie merken würden, dass ihnen das Theaterspielen keine Freude bereite, wie Theaterpädagogin Kira Wladarz versichert: Vielmehr seien die steigenden Anforderungen in der Schule und unzählige andere Aktivitäten Grund dafür, dass das Theaterspielen schnell mal hinten runterfalle. Denn eigentlich ist das Theater für jeden etwas, ist sich Weikart sicher.

Das Babel Theater hat sich zur Aufgabe gemacht, die Begeisterung der Kinder für das Theaterspiel zu wecken. Vorerfahrung ist deswegen auch überhaupt nicht nötig, wie die Organisatorinnen betonen.

Ort der Theaterclubs wie der Workshops ist der Schlachthof in der Dreyspringstraße. Das allen Angeboten übergeordnete Thema „Zeit“ soll der jeweiligen Altersgruppe entsprechend behandelt werden.

Drei Theaterclubs starten bereits Ende September

Im Kidi-Club dürfen die Kinder in eine Zeitmaschine steigen und sich durch verschiedene Zeiten schauspielern. Dabei dürfen sie selbst entscheiden, wohin es gehen soll. Der Kidi-Club bietet Kindern ab acht Jahren einen Einstieg in die Theaterwelt. Damit hat das Junge Theater sein Angebot deutlich nach unten ausgeweitet, um dieser jungen Zielgruppe eine Möglichkeit zu geben, frühzeitig Bühnenluft schnuppern zu können.

Der Babel-Jugendclub ist für Kinder ab zwölf Jahren gedacht und wirft einen Blick in die Zukunft. Dabei werden unterschiedliche Szenarien entworfen und Zukunftsideen durchgespielt: Wie wird unsere künftige Welt aussehen? Wird sie schön, gefährlich oder einfach anders?

Jugendliche ab 16 Jahre sowie junge Erwachsene (bis etwa 26 Jahre) dürfen im Parktheaterclub nicht nur schauspielern, sondern auch singen und musizieren. Thema sind die Goldenen Zwanziger des letzten Jahrhunderts – dementsprechend gibt es Varieté, Kabarett und Theater mit viel Musik und Tanz.

An einem Wochenende im März nächsten Jahres und in den Herbst- und Pfingstferien finden zudem Theater- und Hörspielworkshops für unterschiedliche Altersgruppen statt. Dabei wird ein Fokus darauf gelegt, den Kindern und Jugendlichen die eigene Körperpräsenz bewusst zu machen – im Live-Hörspielworkshop sollen die Kinder beispielsweise die Wirkung der eigenen Stimme ergründen und lernen, wie man die Stimme so trainieren kann, dass sie emotionale Wirkungen aktiv beeinflusst k

Im Januar werden die Stücke „Zirkus Fantastica“ (ab 6) und „Vergissmeinnicht“ (ab 12) aufgeführt. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter 0781/ 9 70 69 71 14 oder unter annika.schneiderstamm@theater-baden-alsace.com.

Die Theaterclubs

Babel Kidiclub:

Ab acht Jahren, jeden Mittwoch von 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Start: 25. September. Babel Jugendclub:

Ab zwölf Jahre, jeden Montag von 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Start: 23. September. Babel Parktheaterclub:

Ab 16 Jahren, jeden Montag von 17.45 Uhr bis 19.15 Uhr. Start: 23. September.