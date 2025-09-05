Neues Programm: Raus aus dem Hamsterrad mit der Schramberger VHS

Das neue Programm der Volkshochschule Schramberg ist mit seinen vielen attraktiven Kursen und Vorträgen wieder ein konstruktiver Standortfaktor der Region Schramberg.

Sich weiterbilden, eine Sprache lernen, Kreativität entwickeln, etwas für seine Gesundheit tun und vieles andere, immer zusammen mit anderen Teilnehmern, die ähnliche Interessen haben: Seit 75 Jahren bietet die Volkshochschule Schramberg eine breite Palette an Kursen und Vorträgen an. „Ab Montag, 8. September, lohnt sich wieder das Stöbern auf den Internetseiten der VHS (www.vhs-schramberg.de) und im Veranstaltungsheft, dann erscheint das neue Programm“, ermunterte VHS-Leiterin Claudia Schmid bei der Vorstellung des Veranstaltungsheftes.

Kooperation mit mehreren Institutionen Schwerpunkt im kommenden VHS-Semester ist das Thema „Sehen“.In Kooperation mit der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn finden im Oktober im Rahmen der bundesweiten Woche des Sehens Veranstaltungen dazu statt. „Wir haben dazu auch einen Flyer für die Stiftungsbewohner gemacht, der dort ausliegt“, erzählte Schmid. Fünf Veranstaltungen gibt es dazu. Darunter „Komm ich zeig Dir meine Stadt – Blind unterwegs in Schramberg“ am 15. Oktober. Da kann man Menschen mit Sehbehinderung in der Schramberger Fußgängerzone begleiten oder selbst eine Augenbinde tragen und dann erfahren, wie die Wahrnehmung sich ändert.

Eine weitere Kooperation gibt es mit dem Stadtmuseum, das als diesjährige Hauptausstellung Rumänien präsentiert: Die VHS organisiert zwei Vorträge zur Geschichte und Landeskunde Rumäniens.

Anstöße von außen

„Was uns sehr freut: Immer wieder kommen Menschen auf uns zu mit neuen Kursvorschlägen“, berichtete Schmid weiter.

Ein Beispiel ist der Kurs „Porträtzeichnen mit dem Bleistift“ von der freischaffenden Künstlerin Lisa Rogoll.

Und dass sich der Alphorn-Kurs von Ana Stankovic „etabliert hat“, freut sie. Er findet im Herbst in der Musikschule statt. „Bei rechtzeitiger Anfrage können die Instrumente für die Zeit des Kurses zur Verfügung gestellt werden“, informierte Schmid.

Essen und Trinken

Immer ein gefragtes Thema ist die Ernährung, also Essen und Trinken. Mit Christoph Melber hat die VHS einen neuen Koch fürs „Ernährungsteam“ hinzu gewonnen, der auf Kreuzfahrtschiffen die Gäste verwöhnt hat.

„Und wer Alternativen zu den weihnachtlichen Kalorienbomben sucht, wird auch fündig“, so Schmid. Zum Beispiel mit „gesunden ayurvedischen Plätzchen“ oder „Backen nach Hildegard von Bingen“, beides angeboten von Angela Arcadi, die Bioköchin, Kräuterpädagogin und Ernährungsberaterin ist.

Gesundheit fördern

„Raus aus dem Hamsterrad“ mit Entspannung und Bewegung sind gefragte Kurse. Neu ist in diesem Semester das Thema „Achtsamkeit – Im Hier und Jetzt leben“ von Katharina Kercher: „Alltagstaugliche Achtsamkeitsübungen, die helfen, im Hier und Jetzt anzukommen“. Fest im Programm sind neben allen Arten von Gymnastik immer auch verschiedene Yoga-Kurse. Neu aufgenommen wurde das „Yin-Yoga“ von Victoria Alberti-Hamper, das einen Ausgleich „in den yang-lastigen Alltag ermöglicht“.

Sprachen lernen

Sonia Burkard, Leiterin Sprachen bei der VHS, erläuterte das Angebot der Fremdsprachen: Neben den Klassikern Englisch, Französisch und Spanisch ist diesmal auch „Niederländisch für Anfänger“ dabei. Sprachkenntnisse, die beim Urlaub in den Niederlanden oder bei niederländischen Urlaubsgästen im Schwarzwald helfen. Den Kurs wird der Muttersprachler Jan-Piet Knijff halten. Die VHS konnte den neuen Kantor der evangelischen Stadtkirche dafür gewinnen.

Bewährt beim Thema Sprachen habe sich die Kooperation mit dem Subiaco: Drei Filme werden auch in diesem Semester in Originalsprache gezeigt.

Kurse zur Integration

Burkard ist bei der VHS auch Ansprechpartnerin für die Integrationskurse. „Der Druck hat etwas nachgelassen“, erklärte sie. Spürbar sei, dass zum Beispiel aus der Ukraine weniger Menschen solche Kurse bräuchten. Allerdings steige der „Alphabetisierungsbedarf“, um Menschen anderer Kulturkreise und Schriftsysteme an die deutsche Schriftsprache heranzuführen. Im übrigen machten nicht nur in Schramberg, sondern auch in Rottweil oder Tuttlingen Integrationskurse einen umfangreichen Anteil der Arbeit der VHS aus.

Arbeit und Beruf

Neu ist in dieser Rubrik der Kurs „Fit im Kopf bleiben mit Gedächtnistraining“ von Lieselotte Austria und deren vorausgehender Vortrag dazu. Und auch die Künstliche Intelligenz (KI) hat es mit zwei Vorträgen von Mark Finnern ins Programm geschafft.

Anmeldung zu den Kursen

Ab dem Montag, 8. September, kann man sich persönlich, telefonisch oder online (www.vhs-schramberg.de) für die Kurse und Veranstaltungen anmelden.