Neues Programm: Raus aus dem Hamsterrad mit der Schramberger VHS

Das neue Programm der Volkshochschule Schramberg ist mit seinen vielen attraktiven Kursen und Vorträgen wieder ein konstruktiver Standortfaktor der Region Schramberg.
Sich weiterbilden, eine Sprache lernen, Kreativität entwickeln, etwas für seine Gesundheit tun und vieles andere, immer zusammen mit anderen Teilnehmern, die ähnliche Interessen haben: Seit 75 Jahren bietet die Volkshochschule Schramberg eine breite Palette an Kursen und Vorträgen an. „Ab Montag, 8. September, lohnt sich wieder das Stöbern auf den Internetseiten der VHS (www.vhs-schramberg.de) und im Veranstaltungsheft, dann erscheint das neue Programm“, ermunterte VHS-Leiterin Claudia Schmid bei der Vorstellung des Veranstaltungsheftes.