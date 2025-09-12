Neues Programm: Diese Kurse bietet die VHS Hausach ab Herbst an

Das neues Kursprogramm kann online eingesehen werden und bietet wieder eine große Vielfalt an Angeboten.
Der Herbst steht vor der Tür – und mit ihm startet auch das neue Kursprogramm der Volkshochschule Ortenau in Hausach. Wer sich körperlich und geistig fit halten möchte, findet in den kommenden Wochen zahlreiche Angebote – von Hula Hoop über Yoga bis hin zu Sprachkursen und Naturkosmetik. Die Kurse richten sich an Anfänger ebenso wie an Fortgeschrittene und bieten eine bunte Mischung aus Bewegung, Entspannung und Bildung.