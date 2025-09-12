Neues Programm: Diese Kurse bietet die VHS Hausach ab Herbst an

Das neues Kursprogramm kann online eingesehen werden und bietet wieder eine große Vielfalt an Angeboten.

Der Herbst steht vor der Tür – und mit ihm startet auch das neue Kursprogramm der Volkshochschule Ortenau in Hausach. Wer sich körperlich und geistig fit halten möchte, findet in den kommenden Wochen zahlreiche Angebote – von Hula Hoop über Yoga bis hin zu Sprachkursen und Naturkosmetik. Die Kurse richten sich an Anfänger ebenso wie an Fortgeschrittene und bieten eine bunte Mischung aus Bewegung, Entspannung und Bildung.

Die ersten Kurse starten bereits Mitte September. Weitere Informationen gibt es bei der Leiterin der Außenstelle Hausach, Andrea Armbruster, unter Telefon 07831/9 69 54 86 oder per E-Mail an hausach@vhs-ortenau.de.

Ab dem 23. September heißt es: Reifen frei für das Ganzkörpertraining mit dem Powerhoop. Der Hula-Hoop-Kurs verspricht nicht nur straffere Bauchmuskeln und eine gestärkte Rumpfmuskulatur, sondern auch jede Menge Spaß. In kleinen Einheiten wird die Ausdauer gesteigert, bekannte Übungen werden durch die Vorteile des Reifens modifiziert. Anfänger und Fortgeschrittene sind gleichermaßen willkommen.

Neues Kursprogramm startet Mitte September

Wer es etwas ruhiger, aber nicht weniger effektiv mag, kann sich ab dem 24. September für Pilates oder Bodyart entscheiden. Pilates stärkt gezielt die Körpermitte und verbessert die Beweglichkeit durch bewusstes Atmen und kontrollierte Übungen. Bodyart hingegen setzt auf funktionelle Bewegungen, längere Haltezeiten und mentale Stärke – ein ganzheitliches Training mit Tiefenwirkung.

Ab dem 25. September lädt Tanja Gimberlein zum Vinyasa Yoga ins katholische Pfarrheim ein. Die Teilnehmer erwartet eine Mischung aus dynamischen Asanas, Atemübungen und Meditation. Ziel ist es, Körper und Geist wieder in den Fluss zu bringen – inklusive Tee und Öl zur Entspannung.

Auch für Sprachbegeisterte ist gesorgt: Ab dem 30. September starten neue Kurse in Spanisch A1 (zweites Jahr) und Italienisch A1 (erstes Jahr) im Robert-Gerwig-Gymnasium.

Die Kurse decken verschiedenste Themen ab

Wer bereits Grundkenntnisse in Englisch hat und diese in Gesprächen anwenden möchte, kann ab dem 15. Oktober den Konversationskurs auf Niveau A2 besuchen.

Für alle, die sich gerne zur Musik bewegen, beginnt am Donnerstag, 2. Oktober, der Kurs „Bewegen und (frei) tanzen“ in der Graf-Heinrich-Schule. Dort steht die Körperwahrnehmung im Mittelpunkt – begleitet von Musik, Meditation und Entspannung.

Am Sonntag, 5. Oktober, öffnet die Kräuterwerkstatt auf dem Schochenhof ihre Türen. Unter Anleitung von Svenja Schmitz lernen die Teilnehmer, wie man pflegende Naturkosmetik aus Kaffee, Ingwer und Petersilie selbst herstellt – inklusive Kräutersnack und Skript.

Und wer sich für traditionelles Handwerk interessiert, kann im Kurs „Faszination Klöppeln“ die Grundlagen der filigranen Spitzenkunst erlernen – mit der Möglichkeit, Perlen einzuflechten und eigene Muster zu gestalten. Dies ist nur eine kleine Auswahl der Kurse.

Das neue Programm

Das gesamte Angebot an Volkshochschulkursen mit allen Informationen findet sich online auf der Webseite der Volkshochschule Ortenau unter vhs-ortenau.de.