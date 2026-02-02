Neues Programm der VHS Wiesental: Pop-up-Chor, Power-Mix und politischer Input

„Bildung beflügelt“ lautet das Motto der VHS Wiesental fürs Frühjahrssemester. Die etwa 250 Angebote starten dieser Tage, Anmeldungen sind ab sofort möglich.

„Bildung beflügelt – sie eröffnet neue Perspektiven, gibt Orientierung und macht Menschen handlungsfähig“, führt Katrin Nuiro als Leiterin der VHS Wiesental im Rahmen eines Pressegespräch an das aktuelle Semestermotto heran. Gerade in krisengeschüttelten Zeiten wie diesen sei der Stellenwert von Bildung kaum hoch genug einzuschätzen. Den Volkshochschulen komme hier als niederschwellige Bildungseinrichtungen eine immense Bedeutung zu: „Die VHS ist nicht nur ein Lernort, sondern ein Raum der Begegnung, des Austauschs und der Inspiration.“ Besondere Stärke dabei: Die Vielfalt des Angebots zwischen Schopfheim und Todtnau, von politischen Themen über Gesundheitskurse bis zu Kreativität und Sprachen, gebündelt in den verschiedenen Fachbereichen.

Zahlreiche Kooperationspartner Zu diesem Konzept der Vielfalt passen denn auch die zahlreichen Kooperationen, die die VHS pflegt – neu zum Beispiel mit dem Stadtmuseum und seinem Förderverein FÖSS bei einer Veranstaltungsreihe im Museumskeller, mit dem Familienzentrum bei Familienangeboten wie „Spielen wie in der Antike“ oder mit den Fotofreunden, die mit ihren zweiwöchigen Treffen buchstäblich unters Dach der VHS in der Kulturfabrik schlüpfen, um hier einen weiteren Kreis an Interessierten anzusprechen.

Politik und Gesellschaft

Im Bereich Politik und Gesellschaft ist Raum für eine Vielzahl an Einzelvorträgen und Infoveranstaltungen mit einem Themenspektrum vom „Letzte Hilfe-Kurs“ über Reiseimpressionen unterm Titel „Japan anders“ bis zu Forschervormittagen für Grundschulkinder in Zell. Ebenfalls in diesem Fachbereich beheimatet sind neue Angebote für Familien – etwa ein Vortrag über Geschwisterbeziehungen. Neben den altbekannten Führungen durch Schopfheim sind neu ein Stadtrundgang durch Zell und Führungen durchs Wiesentäler Textilmuseum im Programm.

Thema Landtagswahl

Besonders im Blick hat die VHS die am 8. März anstehende Landtagswahl: Eine von der Landeszentrale für politische Bildung kreierte Ausstellung etwa versucht sich in der Visualisierung des Wahlprogramms einzelner Parteien mit Hilfe KI-generierter Plakate. Sie ist aktuell in der Kulturfabrik Schopfheim zu sehen und wandert ab 19. Februar nach Schönau – pünktlich zum Wahlforum im Bürgersaal, bei dem die Wahlkreis-Kandidaten aller sechs Parteien mit Aussichten auf Einzug in den Landtag eingeladen sind.

Kultur und Gestalten

Unterm Stichwort „Kultur und Gestalten“ gibt es etliche eingespielte Angebote etwa im Bereich Tanz. Daneben gibt es neue Angebote wie eine Workshopreihe für Kinder zum Thema „Antike“. Ebenfalls neu ist ein Pop-up-Chor in Kooperation mit der Musikschule Wiesental, die niederschwellig den Weg in den Chorgesang ebnen soll. Im Aufwind befindet sich laut Nuiro die Sparte Theater und Bühnentraining mit Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen – Erwachsene, Kinder oder speziell Frauen.

Bewegung

Auch im weitgefächerten Bereich Gesundheit gibt es zahlreiche Dauerbrenner, die durchlaufen und oftmals bereits ihre Stammteilnehmer haben: Yoga in unterschiedlicher Ausrichtung, Qi Gong oder Pilates. Geht es beim Einzelworkshop „Klang und Stille“ eher ruhig zu, ist beim neuen Step Aerobic-Kurs in Schönau volle Action angesagt, ebenso beim Angebot „Jump dich fit“ auf dem Mini-Trampolin mit Kursort in Zell, oder beim „PowerMix“ aus Step Aerobic, Kickbox-Techniken und Latin-Rhythmen. Neu auch ein Angebot speziell für Kinder mit Kursort Maulburg: „Vertikaltuch: Erste Schritte in der Luftakrobatik“.

Ernährung

Dem Thema Ernährung und Gesundheit widmet sich die VHS in unterschiedlichen Formaten und thematischen Schwerpunkten, führt Fachbereichsleiterin Katja Umnov aus und macht Appetit auf Angebote wie die „Schokoladenmeditation – vom Schokoholic zum Schoko-Gourmet“, einen Kochkurs für Eltern und Kinder, oder einen, in dem Klassiker der türkischen Küche zubereitet werden.

Sprachen

Auch im Sprachenbereich gibt es etliche fortlaufende Kurse – die Neueinsteigern mit dem passenden Sprachniveau aber natürlich offenstehen. Im Programm dabei: Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Besonders weist Fachbereichsleiterin Ruth Simons auf den Englisch-Stammtisch in Zell hin, in dem in kleiner Runde und lockerer Atmosphäre intensiv Englisch gesprochen werden kann. Einen Französisch-Stammtisch mit ähnlicher Ausrichtung gibt es in Schopfheim. Neu im Angebot ist ein Online-Englischkurs auf A1-Niveau.

Apropos Sprachniveau: Eine Beratung zum passenden Kurs bietet Fachbereichsleiterin Simons telefonisch, persönlich oder per E-Mail – ebenso und besonders für die BAMF-Intergrationskurse. Da speziell für diese eine persönliche Beratung notwendig ist, sind sie auch nicht im VHS-Programm aufgeführt. Interessenten wenden sich über die unten genannten Kontaktdaten an Ruth Simons. Dozenten gesucht werden aktuell für BAMF-Abendkurse, so ein weiterer Hinweis.

EDV und Beruf

Im Bereich Arbeit, Beruf und Digitales sind vor allem die Einsteiger-Kurse für PC-Anwendungen nach wie vor gefragt, berichtet Fachbereichsleiterin Nuiro. Und auch die VHS Wiesental kommt am Thema KI nicht mehr vorbei: Gleich an mehreren Terminen finden Vorträge und Workshops unterm Stichwort „Künstliche Intelligenz verstehen und praktisch nutzen“ statt.

Programm und Anmeldung

Übersicht Komplett-Programm:

Die VHS-Broschüre liegt an zahlreichen Orten in der Stadt aus. Online findet sich das Angebot unter www.vhs-wiesental.de

Anmeldung

Anmeldungen sind ab sofort möglich – online unter www.vhs-wiesental.de oder schriftlich über die Vordrucke aus der Broschüre

Kontakt:

Tel. 07622/6739-180, E-Mail: schopfheim@vhs-wiesental.de, vor Ort: Kulturfabrik (Hauptstelle VHS), Johann-Karl-Grether-Straße 2 , 79650 Schopfheim; Öffnungszeiten beachten (s. Homepage)