Neues Programm der VHS Wiesental: Pop-up-Chor, Power-Mix und politischer Input

„Bildung beflügelt“ lautet das Motto der VHS Wiesental fürs Frühjahrssemester. Die etwa 250 Angebote starten dieser Tage, Anmeldungen sind ab sofort möglich.
„Bildung beflügelt – sie eröffnet neue Perspektiven, gibt Orientierung und macht Menschen handlungsfähig“, führt Katrin Nuiro als Leiterin der VHS Wiesental im Rahmen eines Pressegespräch an das aktuelle Semestermotto heran. Gerade in krisengeschüttelten Zeiten wie diesen sei der Stellenwert von Bildung kaum hoch genug einzuschätzen. Den Volkshochschulen komme hier als niederschwellige Bildungseinrichtungen eine immense Bedeutung zu: „Die VHS ist nicht nur ein Lernort, sondern ein Raum der Begegnung, des Austauschs und der Inspiration.“ Besondere Stärke dabei: Die Vielfalt des Angebots zwischen Schopfheim und Todtnau, von politischen Themen über Gesundheitskurse bis zu Kreativität und Sprachen, gebündelt in den verschiedenen Fachbereichen.