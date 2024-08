Das neue Programm der Volkshochschule (VHS) ist wieder prall gefüllt mit vielfältigen Bildungs- und Kulturangeboten für Menschen jeder Herkunft und Alltagskultur, wie die Kreisvolkshochschule Freudenstadt mitteilt.

Zur Semestereröffnung am 11. Oktober um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Dornstetten referiert Rainer Putz vom Freiburger Regenwald-Institut über „Die Regenwälder am Amazonas – und was haben wir damit zu tun?“ Über das Naturphänomen des Mössinger Bergrutsches wird am 8. November der Naturfotograf und Buchautor Armin Dieter im Campus Schwarzwald in Freudenstadt sprechen.

Das Online-Angebot ist weiter vertreten. Fortgesetzt werden die gebührenfreien Online-Vorträge verschiedener Experten.

Handwerk

Wer sich handwerklich und gestalterisch verwirklichen möchte, findet in den Acrylmalkursen von Petra Ling und in den Töpferkursen von Iris Walter-Glück geeignete Angebote.

Medizin und Reha

Die kostenfreien Vorträge in Kooperation mit den Ärztinnen und Ärzten der Krankenhäuser im Landkreis finden auch in diesem Herbstsemester ihre Fortsetzung.

Die ZPP-zertifizierten Präventionskurse mit Krankenkassenzuschuss sind wieder im Programm sowie die Rehasport-Angebote. Rehasport ist eine Leistung der Krankenkassen und muss vom Arzt verordnet und von der Krankenkasse vor Teilnahmebeginn genehmigt werden. Auch kann nach erfolgter Rehabilitationsmaßnahme eine Teilnahme über den Rentenversicherungsträger erfolgen. Personen mit orthopädischen Beschwerden, aber auch mit bestimmten anderen Krankheitsbildern, wie nach einer Krebserkrankung, können bei diesem Rehasportkurs teilnehmen. Ganz neu im Programm sind die Kurse „Kinderyoga“ sowie „Weihnachtsbäckerei“.

Kochen und Sprachen

Im Bereich der Kochkurse liegt ein Fokus auf Food-Trends wie Burger oder Gerichte aus Hülsenfrüchten.

Anfänger und Fortgeschrittene können im Fremdsprachenbereich Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch lernen. Bereits weit fortgeschrittene Deutschlernende haben die Möglichkeit, in einem Freudenstädter Deutsch-C1-Kurs ihre mündliche Kommunikationsfähigkeit zu perfektionieren.

Digitale Medien und KI

Der digitale Wandel spiegelt sich nicht zuletzt im Bereich der Beruflichen Bildung wider. Online-Angebote wurden auch auf diesem Feld ausgebaut. So ermöglichen Xpert Business-Kurse die Zertifizierung beruflicher Kompetenzen im Bereich Rechnungswesen und Personalwirtschaft.

Zahlreiche Kurse bedienen wieder die Nachfrage nach Tablet-, Smart- und iPhone-Schulungen für Personen mit wenig digitaler Erfahrung und vermitteln Sicherheit und Routine bei der Nutzung digitaler Medien. Ein besonderer Fokus liegt auf dem aktuell allgegenwärtigen Thema Künstliche Intelligenz. Die Inhalte der sich damit befassenden Vorträge und Kurse vermitteln Grundlagenkenntnisse zur Künstlichen Intelligenz sowie praktische Anwendungsmöglichkeiten und befassen sich mit ethischen Fragen.

Für Kinder und Jugendliche

Die Jugendtechnikschule hält zahlreiche Kurse für Kinder und Jugendliche im Bereich der Naturwissenschaften bereit. Angeboten werden diese Kurse in den Betrieben der kooperierenden Firmen und in den Beruflichen Schulen. Für Schülerinnen und Schüler werden Vorbereitungskurse in Mathematik sowie Zehn-Finger-Schreibkurse angeboten.

Das Grundbildungszentrum

Fortgesetzt werden die Angebote zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse sowie offene Sprechzeiten zur Berufsberatung im Erwerbsleben in Kooperation mit der Agentur für Arbeit.

Das Grundbildungszentrum der Kreisvolkshochschule bietet Grundlagenschulung in Mathematik sowie für besseres Lesen und Schreiben in Horb und Freudenstadt. Zur Grundbildung zählen auch digitale Grundkompetenzen wie das Installieren einer App oder das Lesen der Bedienungsanleitung zur PC-Nutzung. Des Weiteren gibt es Einzelberatungen für Firmen und Familienangehörige.

Studienfahrten

In Freudenstadt und Horb sowie in den VHS-Außenstellen im Landkreis werden 1400 Seminare und Veranstaltungen angeboten, darunter auch Studienfahrten zur Kunstausstellung „Neue Sachlichkeit“ in der Mannheimer Kunsthalle am 30. November und nach Straßburg am 18. Dezember für den Besuch des Europaparlaments und des Straßburger Weihnachtsmarkts. Und schließlich gibt es die Schlaufuchstage, die am 13. und 14. November wieder im Kurhaus und Kongresszentrum in Freudenstadt stattfinden.