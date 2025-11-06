Neues Portal in der Ortenau: Wie der Kreis überfüllten Notaufnahmen den Kampf ansagt

Langes Warten, genervte Patienten und Personal am Limit – die Ortenauer Notaufnahmen sind überlastet. Nun liegen Vorschläge auf dem Tisch, die die Situation entspannen sollen.
Die Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) wurde bereits im Herbst 2023 vom Sozialausschuss des Kreistags beauftragt, ein Konzept zur Förderung der „Gesundheitskompetenz“ in der Notfallversorgung zu erarbeiten. Evelyn Bressau, Leiterin des Gesundheitsamts und KGK-Vorsitzende, stellte die Ergebnisse nun den Ausschussmitgliedern in einem Abschlussbericht vor.