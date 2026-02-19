Neues Nutzungskonzept: Trendsportart ersetzt Tennis in der Halle in Horb

Für viele Tennisspieler aus Horb und Umgebung heißt es jetzt: stark sein. Nach Jahrzehnten endet eine Ära – eine neue Sportart soll in die Tennishalle in Horb einziehen.
Nach über 40 Jahren Tennissport beginnt für die Horber Tennishalle ein neues Kapitel. Die langjährige Betreiberin Maria Köninger erklärte beim Pressegespräch: „Die Tennishalle war nicht nur ein Ort für Tennis, sondern ein Lebenswerk meines verstorbenen Mannes. Hier wurde gespielt, geredet, gelacht – ein Ort der Begegnung der Gesellschaft.“