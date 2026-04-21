Neues Management-System: Wie Haiterbach Digitalisierung im Rathaus erhöht

Die Stadtverwaltung Haiterbach wird auf ein digitales Dokumenten-Management-System umstellen. Der Gemeinderat hat bei einer Gegenstimme den Beschluss dafür gefasst.
Ein digitales Ablagesystem als sogenannte E-Akte, der digitale Postein- und -ausgang sowie digitaler Postlauf im Haus, und die Einführung von digitalen Workflows sollen Rathausmitarbeitern die Arbeit erleichtern. Das Dokumenten-Management-System (DMS) ermögliche außerdem eine DSGVO-konforme Datenspeicherung sowie eine revisionssichere Archivierung.