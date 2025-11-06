Der neue Schriftzug am Gebäude Sturmbühlstraße 32 fällt ins Auge. „Magarsus“ steht da in großen Lettern – aber was verbirgt sich dahinter in den Räumlichkeiten der ehemaligen Spielhalle Tip-Top?Isa und Seher Köşkeroğlu beantworten diese Frage gerne: Das Ehepaar eröffnet hier am Freitag, 7. November, ein neues Lokal, dessen Name auf eine antike Stadt verweist: Sie trug einst eben diesen griechischen Namen Magarsus und lag an der Südküste der heutigen Türkei. Heute ist in dieser Gegend in der Provinz Adana die nächstgrößere Stadt der Badeort Karataş.

Für Seher Köşkeroğlu geht mit der Eröffnung ein Lebenstraum in Erfüllung. Die 40-Jährige, die mit ihrem Ehemann seit elf Jahren in Schwenningen zuhause ist und im „normalen Leben“ als Friseurin arbeitet, wollte schon immer ein eigenes Lokal betreiben, und zwar eines, das Jung und Alt gleichermaßen ansprechen soll.Ihr schwebte eine Bar vor, die auch als Grill-Restaurant funktioniert, in dem die Gäste einfach eine gute Zeit haben sollen. Und genau das hat sie jetzt gemeinsam mit ihrem Mann in die Tat umgesetzt.

Verweis auf den Schmelztiegel

Im Magarsus soll man künftig gut essen und trinken und sich treffen können. Wer zudem mag, soll hier nach Herzenslaune spielen, sich unterhalten lassen und auch feiern können. Den Namen hat das Paar aus mehreren Gründen ausgewählt. Zum einen verweist er – aus der Zeit der griechischen Antike stammend – auf den Schmelztiegel der Kulturen in der Heimat der arabisch- und türkischsprachigen, christlichen Familie.

Das wird übrigens auch am Speisenangebot sichtbar, das die beiden hier mit ihrem Küchenteam kredenzen wollen: „Wir bieten Grillgerichte an“, sagen sie und betonen vehement: „Das hat etwas mit Barbecue, aber nichts mit Döner aus dem Imbiss zu tun“. Stattdessen nennen sie hier zum Beispiel scharfe Fleischspieße, Lamm-Koteletts oder Köfte, aber auch Fingerfood von Falafel bis Pommes oder die Spezialität Hatay-Toast aus ihrer Heimatregion im Süden der Türkei.

Billard, Darts und klackernde Spielsteine

Die rund 200 Quadratmeter große Lokalität ist im Vergleich zu ihrer Spielhallenzeit kaum mehr wiederzuerkennen: Sie wurde mit tatkräftiger Hilfe von Freunden und Familie komplett aufgefrischt, mit Lounge-Sitzmöbeln und anderem Mobiliar aus der Türkei eingerichtet und eine neue, große Theke gibt es jetzt, an der Cocktails, aber auch andere Getränke kredenzt werden. Sie prägt den vorderen Bereich, während rückwärtig Billardtische und Dartautomaten aufgebaut wurden und sich die Gäste zum Beispiel an einem originellen orientalischen Spieltisch vergnügen können.

Das Lokal und seine Betreiber von außen: In den Räumlichkeiten befand sich früher die Spielhalle Tip-Top – jetzt geht es aber mit einem ganz anderen Konzept weiter. Foto: Daniela Schneider

Angst vor Stilmixen aller Art haben die Betreiber übrigens nicht: Die Bar zieren Impressionen aus der Karibik und mitunter wird hier auch mal kubanische Salsamusik laufen – einfach, weil’s ihnen selbst gefällt und gute Laune macht. Auch an Livemusik wird übrigens bereits gedacht. Isa Köşkeroğlu ist nämlich selbst Sänger. Der 41-Jährige tritt zum Beispiel oft auf orientalischen Hochzeiten auf und hat sich so längst einen Namen gemacht. Ob er künftig auch im eigenen Lokal zu hören sein wird? Das wäre möglich, sagt das Ehepaar, aber zunächst wollen sie abwarten, ob die Gäste das auch tatsächlich wünschen.

Ein bunter Stilmix ist in dem Lokal bewusst gewollt. Details wie dieses im Eingangsbereich tragen ihren Teil dazu bei. Foto: Daniela Schneider

Und nun noch einmal zurück zum Namen des Lokals: Magarsus steht für die Betreiber auch symbolisch für die Begegnung und den Austausch von Menschen und Kulturen – und die wünschen sie sich für ihr Lokal ganz besonders.