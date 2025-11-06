In der früheren Spielhalle Tip-Top eröffnen Isa und Seher Köşkeroğlu ihr „Magarsus“. Hier trifft orientalische Küche auf moderne Bar-Atmosphäre.
Der neue Schriftzug am Gebäude Sturmbühlstraße 32 fällt ins Auge. „Magarsus“ steht da in großen Lettern – aber was verbirgt sich dahinter in den Räumlichkeiten der ehemaligen Spielhalle Tip-Top?Isa und Seher Köşkeroğlu beantworten diese Frage gerne: Das Ehepaar eröffnet hier am Freitag, 7. November, ein neues Lokal, dessen Name auf eine antike Stadt verweist: Sie trug einst eben diesen griechischen Namen Magarsus und lag an der Südküste der heutigen Türkei. Heute ist in dieser Gegend in der Provinz Adana die nächstgrößere Stadt der Badeort Karataş.