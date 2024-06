Neues Lebenshilfe-Haus in Haslach

1 Justizministerin Marion Gentges (vorne zweite von links) hat sich über den Stand der Bauarbeiten des neuen Lebenshilfe Hauses in Hausach gemacht. Foto: Reinhard

Die Justizministerin von Baden-Württemberg, Marion Gentges, hat sich am Freitag ein Bild vom Stand der Bauarbeiten des neuen Lebenshilfe- Hauses gemacht, das derzeit in Hausach entsteht. 24 Menschen mit Einschränkungen sollen dort Ende Juli einziehen.









Lebenshilfe-Vorsitzender Karl Burger betonte Hausachs Bürgermeister Wolfgang Hermann gegenüber, wie dankbar die Lebenshilfe ist, dass sie das Grundstück der Stadt günstig erwerben konnte. Auf dem ehemaligen Badenwerk-Areal entsteht der Neubau mit vier Wohnungen mit je sechs Zimmern. Er bietet so Platz für 24 Menschen mit Behinderungen. „Das ist leider die Maximalzahl, mehr ist laut den Richtlinien nicht erlaubt“, so Burger. Die vorgegebenen Rahmenbedingungen seien sehr streng, auch in Hinsicht auf den finanziellen Rahmen. Neben den Wohneinheiten soll eine Tages-Seniorengruppe angeboten werden. Der Bezug ist für den 23. Juli geplant. Insgesamt habe das Projekt 5,2 Millionen Euro gekostet.