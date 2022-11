3 Im Gasthaus stehen noch einige Arbeiten an, bevor es wieder eröffnet werden kann. Foto: Hagist

Oberndorf-Bochingen - Nach längerer Zeit ohne Einkehrmöglichkeit dürfen sich die Bochinger Bürger und auswärtige Gäste wieder auf ein Gasthaus im Ort freuen. Die Traditions-Wirtschaft "Gasthaus zum Lamm" wird nach mehr als dreijährigem Leerstand neue Pächter bekommen.

1898 erbaut

Zum 2. Januar 2023 werden Karin und Wolfgang Preeck, ein in der Gastronomie erfahrenes Wirts-Ehepaar aus Sulz-Bergfelden, das "Lamm" unter dem Namen "Vesperstube zum Lamm" neu eröffnen. Die Wirtsleute dürften für viele Besucher keine unbekannten Gesichter sein, Familie Preeck bewirtete mehrere Jahre das Gasthaus "Turmstüble" in Rosenfeld-Brittheim.

Das "Lamm" wurde 1898 vom damaligen Besitzer der Bochinger Bierbrauerei Krone, Friedrich Wenzler, erbaut. Das in Bochingen gebraute Bier erfreute sich damals in weitem Umkreis großer Beliebtheit, so kam man natürlich auch im "Lamm" in den Genuss des im Ort gebrauten Bieres.

Kegelbahn war die Attraktion

Aus alten Aufzeichnungen und Postkarten geht dann eine Familie Höhn als Pächter bis in die 50er-Jahre hervor. Das "Lamm" wechselte Anfang der 60er-Jahre den Besitzer und wurde damals von Theodor Keller, dem Vater des heutigen Eigentümers Manfred Keller, erworben.

Eine Attraktion in der damaligen Zeit sei vor allem die erste vollautomatische Kegelbahn im Ort gewesen, die sein Vater von einer Esslinger Firma einbauen ließ, sodass mehrmals wöchentlich im Saal der Gastwirtschaft gekegelt worden sei, so Keller. Auch Fasnetsveranstaltungen, Vereinsversammlungen und größere Feiern hätten von Beginn an regelmäßig stattgefunden.

Einige Arbeiten zu erledigen

Vor der nun bevorstehenden Wiedereröffnung seien noch einige geplante Modernisierungen fertigzustellen, so Eigentümer und Pächter. Nach Renovierungsarbeiten im Sanitär-, Küchen- und Gastbereich soll mit dem Einbau einer neu gestalteten Theke der Gastraum zu einem gemütlichen Treffpunkt für die Gäste gemacht werden. Das bisherige Speisenangebot aus dem "Turmstüble" wird laut Frau Preeck auch in der "Versperstube Lamm" angeboten werden. Auch legt sie Wert darauf, das Bier von einer regionalen Brauerei zu beziehen. Es sei ihr außerdem wichtig, auch den Vereinen Räumlichkeiten für Zusammenkünfte anzubieten und vor allem freue sie sich, den vielen fasnetsbegeisterten Bochingern ihr Lokal über die närrischen Tage zu öffnen, so die Wirtin.