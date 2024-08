Neues Leben im Modehaus Kaiser: Modehändler Zara kommt nach Freiburg

1 Anfang 2025 wird es auch in Freiburg eine Zara-Filiale geben. Foto: Joaquin Corchero/Europa Press/dp

Die spanische Modekette wird in die Räumlichkeiten des ehemaligen Damen-Kaiser in die Kaiser-Joseph-Straße ziehen. Damit wird in der Freiburger Innenstadt ein weiterer Leerstand wieder mit Leben befüllt.









Link kopiert



In die Freiburger Innenstadt kommt Bewegung: Nachdem der Schuhhändler Salamander vor einigen Wochen angekündigt hat, vom Martinstor in die Räumlichkeiten des alten Herren-Kaiser in der Kaiser-Joseph-Straße (Kajo) umzuziehen und zur Zeit die Umbaumaßnahmen laufen, wurde nun bekannt, dass es auch für den alten Damen-Kaiser einen neuen Mieter gibt. Damit sind auch dort fast zwei Jahre Leerstand bald vorbei.