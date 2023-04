Dundenheim geht wieder auf Schatzsuche: Am Samstag verwandelt sich das gesamte Dorf in einen Flohmarkt. In 50 Höfen wird es Stände geben.

Alten Dingen ein zweites oder sogar drittes Leben zu geben, liegt im Trend. Flohmärkte sind ein Beispiel, wie die Waren den Besitzer wechseln können. Sie können aber auch recht wunderliche Veranstaltungen sein, wo richtige Schätze zu finden sind, so die Gemeinde Neuried in der Ankündigung. Sie veranstaltet am Samstag, 29. April, die zweite Auflage der Dundenheimer Schatzsuche.

„Die Kreativität unserer Neuriederinnen und Neurieder begeistert mich immer wieder”, sagt Bürgermeister Tobias Uhrich. „Einen Flohmarkt zu organisieren, wäre schon gut. Diesen aber zur Schatzsuche zu deklarieren, passt noch besser.” In 50 Höfen werden am Samstag von 11 bis 18 Uhr Stände aufgebaut, an denen die Schätze zu finden sein werden. Neben dem Verkauf von gebrauchten Artikeln wird auch für das leibliche Wohl gesorgt, kündigt die Gemeinde an.

Musikalische Begleitung

Auch die kulturelle Begleitung fehle nicht. Live-Musik von „Harmony Hill“ und „Fruce“ in der Raiffeisenstraße 8, von „2gether“ beim Stierstall, von „Dieter Wendling“ in der Raiffeisenstraße 19, in der Langmattstraße 24 sowie Line-Dance in der Großen Gasse 5 runden das Programm ab. „Auch an die Kinder haben wir gedacht”, erklärt Ernst Dörflinger vom Arbeitskreis Dundenheimer Schatzsuche. „In zahlreichen Höfen gibt es Spielecken. Auch einen Malwettbewerb gibt es, bei dem Preise zu gewinnen sind.” So können sich Eltern und Kinder gleichzeitig vergnügen.

„Gebrauchten Dingen ein zweites Leben zu geben, ist zeitgemäß”, sagt Uhrich. „Wer nachhaltig denkt, muss auf die Idee kommen, nicht immer nur Neuware zu kaufen, denn unsere Ressourcen sind begrenzt. Viel zu oft landen hochwertige Waren nach kurzer Nutzung auf dem Müll, obwohl sich ein anderer noch daran freuen würde.”

Allerdings ist für den Bürgermeister die Weiterverwendung nur einer der positiven Aspekte der zweiten Dundenheimer Schatzsuche. „Solche Veranstaltungen tragen zu einem lebendigen Dorfleben bei und fördern das soziale Miteinander”, sagt er. „Nach den Pandemiejahren ist uns noch einmal bewusster geworden, wie groß die Bedeutung davon für unsere Gemeinde ist.” Nach dem großen Erfolg der ersten Auflage freue man sich wieder auf viele Besucher.