2 So soll der Wohnkomplex in der Stiftspassage – hier in der West-Ansicht – nach Vorstellung der Verantwortlichen aussehen. Der Baustart ist für 2024 vorgesehen, die Umsetzung soll anderthalb Jahre dauern. Foto: Freier Architekt Rüdiger Stope

Auf einer alten Brache im Herzen Lahrs plant eine Eigentümergemeinschaft Betreutes Wohnen. Rund 20 Wohnungen sollen entstehen, die Bewohner einen Vertrag mit der Caritas abschließen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Einst war in den zwei Gebäuden in der Stiftspassage eine Glaserei zu Hause, später dort ein Fitnessstudio untergebracht. Beides liegt schon lange zurück, in den vergangenen Jahren verkam das Ensemble in dem an der Bismarckstraße gelegenen Innenhof zusehends. Jetzt hat sich ihm eine vierköpfige Investorengruppe um Franz Schönhoff-Eichner und Manfred Speicher angenommen. Die LZ hat mit ihnen über ihre Pläne gesprochen.