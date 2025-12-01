Neues Landratsamt Rottweil: Das sind die ersten Pläne für die Integrierte Leitstelle

Wie wird die Integrierte Leitstelle im neuen Landratsamt Rottweil aussehen? Der vorgestellte Entwurf zeigt auch, wie im Notfall noch schneller geholfen werden kann.
Vom Unfall bis zur Hochwasserkatastrophe: Die Integrierte Leitstelle (ILS) muss rund um die Uhr erreichbar sein und funktionieren. Denn: Bei ihr landet jeder, der den Notruf 112 wählt, und in Krisenfällen bildet sie die Basis für den Führungsstab. Wie die ILS im neuen Landratsamt aussehen wird, und welche Funktionen im Notfall noch schneller helfen sollen, wurde nun vorgestellt.