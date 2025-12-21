Neues Landratsamt in Rottweil: Doppelt so hohe Kosten innerhalb von acht Jahren? Ein abschreckendes Beispiel

In Zeiten, in denen überall gekürzt werden muss, sei das neue Landratsamt Rottweil ein abschreckendes Beispiel, findet unsere Leserin Gaby Schmid aus Rottweil.
Stellen wir uns vor, ein Normalbürger will ein Haus bauen. Er sucht einen Unternehmer, dieser macht ihm einen Kostenvorschlag. Mit diesem verhandelt man mit der Bank, welche das Vorhaben finanzieren soll. Dementsprechend wird der Kredit gewährt und auch ausgezahlt. Es ist kaum vorstellbar, dass sich die Schlussabrechnung mehr als verdoppelt, bevor überhaupt ein Stein auf den anderen gesetzt wird.