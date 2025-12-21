Neues Landratsamt in Rottweil: Doppelt so hohe Kosten innerhalb von acht Jahren? Ein abschreckendes Beispiel

In Zeiten, in denen überall gekürzt werden muss, sei das neue Landratsamt Rottweil ein abschreckendes Beispiel, findet unsere Leserin Gaby Schmid aus Rottweil.

Stellen wir uns vor, ein Normalbürger will ein Haus bauen. Er sucht einen Unternehmer, dieser macht ihm einen Kostenvorschlag. Mit diesem verhandelt man mit der Bank, welche das Vorhaben finanzieren soll. Dementsprechend wird der Kredit gewährt und auch ausgezahlt. Es ist kaum vorstellbar, dass sich die Schlussabrechnung mehr als verdoppelt, bevor überhaupt ein Stein auf den anderen gesetzt wird.

Ganz anders entwickeln sich die Baupreise bei öffentlichen Bauvorhaben. Zunächst werden die Gewerke ausgeschrieben, dann sollte eigentlich das günstigste Angebot zum Zuge kommen. Aber wie durch das Wunder von Kanaa verdoppeln sich die Kosten, wie damals der Wein.

Das abschreckendste Beispiel Stuttgart 21 und jetzt das Landratsamt in Rottweil. Innerhalb von acht Jahren kostet das Objekt mehr als doppelt so viel. Dazu kommt jetzt noch still und leise ein Parkhaus für die Beschäftigten. Ist den Beschäftigten ein Spazierweg entweder vom Parkplatz an der Stadthalle oder dem neuen Parkhaus an der Groß’schen Wiese nicht zumutbar?

Fadenscheinige Argumente

In Zeiten, in denen überall gekürzt werden muss und die Kassen der Kommunen angeblich so klamm sind, werden wir mit Bauwerken zugepflastert, deren Dimensionen fürstlich sind. Aber so ist es halt bei den Fürsten, sie bauen sich ihr eigenes Denkmal, zahlen darf es dann der Bürger, dessen Taschen sowieso bald leer sind, weil sich jede Institution daran bedienen kann, mit mehr oder weniger fadenscheinigen Argumenten.

Trotz allem wünsche ich uns allen ein besinnliches Weihnachtsfest, an dem wir uns vielleicht auch mal daran erinnern, dass es mehr geben kann als materielle Werte und man auch mit kleinen Schritten zum Ziel kommen kann. Das größte Wunder begann ganz bescheiden in einem Stall!

