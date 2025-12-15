Neues Landratsamt in Rottweil: Bürger zahlen teils unnötigen Luxus in der Verwaltung

An der Sinnhaftigkeit des geplanten Parkhauses für das neue Landratsamt zweifelt Dietmar Steinwandel aus Rottweil. Er findet, dass Millionen Euro unsinnig investiert werden.
Im Jahr 2017 wurde der Entwurf für das neue Landratsamt präsentiert: Investitionssumme 35 Millionen Euro, 2023 wurden daraus 66 Millionen, 2024 innerhalb weniger Monate 78 Millionen. Mittlerweile liegt die aktuelle Planzahl bei 86 Millionen, und der Bau steht ganz am Anfang. Erfahrungsgemäß liegen Endabrechnungen über den Planzahlen.