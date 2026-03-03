Neues Landratsamt in Rottweil: Aktueller Stand, Zeitplan und Baustart fürs neue Parkhaus

Auf der Rottweiler Landratsamt-Baustelle herrscht wieder Hochbetrieb. Wie man im Zeitplan liegt und was jetzt als Nächstes ansteht – wir haben die Antworten.
Wie weit sind die Bauarbeiten für das neue Landratsamt in Rottweil fortgeschritten? Ende 2025 sollte die Bodenplatte für den Millionenbau – zusammen mit dem geplanten neuen Parkhaus wird aktuell von Gesamtkosten in Höhe von 85,2 Millionen Euro ausgegangen – fertiggestellt sein, so der Stand Anfang Dezember. Wir fragen beim Landkreis nach: Was hat sich seitdem getan?