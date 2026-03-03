Neues Landratsamt in Rottweil: Aktueller Stand, Zeitplan und Baustart fürs neue Parkhaus

Auf der Rottweiler Landratsamt-Baustelle herrscht wieder Hochbetrieb. Wie man im Zeitplan liegt und was jetzt als Nächstes ansteht – wir haben die Antworten.

Wie weit sind die Bauarbeiten für das neue Landratsamt in Rottweil fortgeschritten? Ende 2025 sollte die Bodenplatte für den Millionenbau – zusammen mit dem geplanten neuen Parkhaus wird aktuell von Gesamtkosten in Höhe von 85,2 Millionen Euro ausgegangen – fertiggestellt sein, so der Stand Anfang Dezember. Wir fragen beim Landkreis nach: Was hat sich seitdem getan?

„Die anhaltend kalte und teilweise ungünstige Witterung seit November hat die Bauarbeiten erschwert und zu Verzögerungen geführt“, erklärt uns Pressesprecherin Andrea Schmider. Anfang 2028 soll der Landratsamt-Neubau fertig sein. „Insgesamt liegen wir derzeit etwas hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Wir sind jedoch zuversichtlich, einen Teil des entstandenen Rückstands im weiteren Bauverlauf aufholen zu können.“

Besonderer Dank gelte den Mitarbeitern der Firma Stumpp, die unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig und engagiert gearbeitet hätten, so Schmider. Erneute Mehrkosten, so erfahren wir auf Nachfrage, seien seit Dezember nicht angefallen.

Wichtigen Meilenstein erreicht

Und wie geht es voran? „In der vergangenen Woche wurde die Bodenplatte vollständig betoniert“, informiert sie uns außerdem. „Damit ist ein wichtiger Meilenstein für den Neubau erreicht. Somit wird das Bauvorhaben ab sofort auch oberirdisch deutlich sichtbar voranschreiten.“

Von oben gut erkennbar: Auf der Baustelle ist einiges los. Foto: Schmider/ Landratsamt Rottweil

Parallel dazu seien bereits erste Kellerwände hergestellt worden. Und: „Inzwischen konnte mit der Schalung der Decke über dem ersten Untergeschoss begonnen werden.“

Decke wird hergestellt

Als nächster Schritt erfolge die Herstellung der Decke über dem ersten Untergeschoss. Darüber hinaus würden auf der Bodenplatte die tragenden Pfeiler betoniert. Ebenso würden die Außenwände sowie die Treppenhauskerne armiert und betoniert.

Der erste Teil der Decke über dem Untergeschoss werde in der dritten Märzwoche fertiggestellt. Der zweite Teil folge zeitnah. „Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass die Deckenarbeiten über dem Untergeschoss in der ersten Maiwoche vollständig abgeschlossen sein werden“, teilt uns Schmider mit. Parallel dazu würden im Außenbereich Schächte gesetzt und die Arbeitsräume verfüllt.

Das neue Parkhaus

Parallel zum neuen Landratsamt baut der Landkreis ein Parkhaus mit 174 Pkw-Stellplätzen und 120 Fahrradstellplätzen zwischen der Stadionstraße und der Altstädter Straße. Im Dezember 2025 hatte die Firma Goldbeck den Zuschlag erhalten – mit einem Angebot von rund 5,6 Millionen Euro.

Neben den Mitarbeitern und Besuchern des Landratsamtes sollen die Parkplätze außerhalb der Dienstzeiten gegen Gebühren auch für Anwohner zur Verfügung stehen, außerdem für Besucher von Großveranstaltungen, wie der Landesgartenschau 2028.

Auf unsere Frage nach dem Baustart für das neue Parkhaus teilt Andrea Schmider mit: „Der Bauantrag wurde fristgerecht Ende Januar eingereicht. Der Baustart für das neue Parkhaus ist für Juli 2026 geplant.“ Im Mai 2027 sollen die Parkplätze nutzbar sein.