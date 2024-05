So sieht es im ersten fertigen Haus in den „Gartenhöfen“ aus

1 Das erste fertige Mehrfamilienhaus im Lahrer Westen bietet neun Wohnungen – drei je Etage. Die Gäste der Einweihungsfeier durften sich in den Räumen umsehen. Foto: Schabel

Familien aus dem Eichert erlebten jetzt einen spannenden Moment: Sie betraten erstmals die fertigen Wohnungen, in die sie am 1. Juli einziehen. Etappe eins des größten Bauprojekts in der Geschichte der Lahrer Wohnbau ist damit geschafft.









Den Baufortschritt an ihrem künftigen Wohnhaus hatten die Familien in den vergangenen 13 Monaten aus der Nähe verfolgt. Schließlich leben sie nur wenige Schritte entfernt in Gebäuden, die in den 1960er-Jahren errichtet worden sind und in denen teils noch mit Holz geheizt wird. Die alten Gebäude gehören der städtischen Wohnbau, die auch die meisten neuen Wohnungen errichtet.