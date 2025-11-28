Neues Kraftklub-Album: Kraftklub feiert mit Sterben in Karl-Marx-Stadt das Leben

Ein riesiger Schriftzug «Sterben in Karl-Marx-Stadt» gab Ende Mai in Chemnitz Rätsel auf - bis Kraftklub mit einem Überraschungskonzert das Geheimnis lüftete. Nun ist es da, das neue Album.
Chemnitz - Karl-Marx-Stadt ist Geschichte, doch bei Kraftklub lebt es fort. Für das Video zu "Schief in jedem Chor" posieren die fünf Musiker auf einem Metallgestänge in luftiger Höhe, daran in riesigen roten Großbuchstaben der Schriftzug "Kraftklub Sterben in Karl-Marx-Stadt". Es ist der Titel ihres neuen Albums, das die Band Ende Mai bei einem Überraschungskonzert angekündigt hat. Wo? In Chemnitz, dem einstigen Karl-Marx-Stadt. Aber warum Sterben?