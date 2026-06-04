Neues Konzertformat: So war es beim Auftakt der Reihe „Klangwelten“ in Rheinfelden

Das Artcello Ensemble eröffnete das neue Format „Klangwelten“ in Rheinfelden in der Nollinger Kirche St. Felix und Regula.
Mit Raritäten für tiefe Streicher begannen die „Klangwelten“, eine neue Reihe, die bekanntlich die Beuggener Schlosskonzerte ablöst. Acht Cellisten traten in der Kirche St. Felix und Regula im Ortsteil Nollingen an. Die Studenten aus sieben Ländern von den beiden Musikhochschulen Bern und Genf gruppierten sich um ihren Celloprofessor Denis Severin, der auch die künstlerische Leitung der neuen Reihe beibehält.