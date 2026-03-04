Neues Konzept: Wochenmarkt soll Friesenheims Ortsmitte beleben

Mit regionalen Spezialitäten, zwölf Marktbeschickern und einer After-Work-Party startet der neue Wochenmarkt in Friesenheim am Freitag, 14. März.
Glücklich über die künftige Belebung des Platzes sind nicht nur Bürgermeister Erik Weide, Julia Berger von der Verwaltung und Charlotte Schubnell, Bürgermeisterstellvertreterin. Irene Krieg, die seit nahezu zehn Jahren den Regio-Markt Naturalia im Ortszentrum betreibt, erklärte beim Pressegespräch am Mittwoch: „Ich freue mich, dass dieser Platz endlich mit Leben gefüllt wird. Für den Standort Friesenheim ist das allerhöchste Zeit.“ Gleichzeitig betont sie optimistisch: „Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass es nicht gelingen wird.“