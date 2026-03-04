Neues Konzept: Wochenmarkt soll Friesenheims Ortsmitte beleben

Glücklich über die künftige Belebung des Platzes sind nicht nur Bürgermeister Erik Weide, Julia Berger von der Verwaltung und Charlotte Schubnell, Bürgermeisterstellvertreterin. Irene Krieg, die seit nahezu zehn Jahren den Regio-Markt Naturalia im Ortszentrum betreibt, erklärte beim Pressegespräch am Mittwoch: „Ich freue mich, dass dieser Platz endlich mit Leben gefüllt wird. Für den Standort Friesenheim ist das allerhöchste Zeit.“ Gleichzeitig betont sie optimistisch: „Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass es nicht gelingen wird.“

Bürgermeister Erik Weide erinnerte an seinen Vorgänger, Altbürgermeister Armin Roesner, der sich für den Bau des Neuen Ortszentrums und dessen Platz für die Gemeinde eingesetzt hat. Mit der Schaffung der Freifläche war auch das Ziel verbunden, diese mit Leben zu füllen. Festgeschrieben wurde dieser Wunsch im Gemeinde-Entwicklungskonzept.

Einige Stände werden nicht jede Woche da sein

Weitere Befürwortung erfuhr der Platz mit der Begutachtung von Friesenheim über IHK-Innenstadtberater Thomas Kaiser. Ein Wochenmarkt lasse sich jedoch nicht einfach über den Schreibtisch aus der Verwaltung zusammentrommeln. Es brauchte eine klar strukturierte Konzeption, wie sie Wolfgang Koch im vergangenen Jahr im Gemeinderat vorgestellt hat. Vom Gemeinderat gab es dafür nicht nur mehrheitliche Zustimmung, sondern auch grünes Licht für die finanziellen Mittel.

Koch, der das Marktkonzept erstellt hatte, zeigte sich beim Pressegespräch am Mittwoch einmal mehr begeistert vom gut sichtbaren Standort. Den Anfang machen so am Freitag, 13. März, zwölf Marktbeschicker. Für die Kaffeetafel wird es Konditoreierzeugnisse geben, Freilandeier, Eierlikör, Nudeln, Honig und Fruchtaufstriche, Maultaschen, Bergkäse und allerlei Naturprodukte für die Gesundheit wird es geben. Saisonales Obst und Gemüse kommt ebenfalls auf den Markt. Sowie Schmuck und Handarbeiten, Wachteleier oder Olivenöl aus Sizilien.

Einige Stände werden im Zwei-Wochen-Rhythmus, andere wiederum nur einmal im Monat präsent sein. Die vorhandenen Geschäfte wie Reiß-Beck und der Biomarkt Naturalia beteiligen sich ebenfalls mit eigenen Aktionen. Gern dürfen auch Vereine, Betriebe oder Schulklassen einen Stand auf dem Wochenmarkt betreiben.

Die Werbegemeinschaft Friesenheim unterstützt den neuen Wochenmarkt mit einem „Markt-Guddi“, einem Gutschein, im Wert von einem Euro. Bei besonderen Anlässen werden diese Gutscheine ausgegeben. Zur Eröffnung dürfen sich die Gäste auf einen Sektausschank mit Bürgermeister Erik Weide sowie allen vier Ortsvorstehern Andreas Bix, Michael Jäckle, Gerold Kadenbach und Jürgen Silberer freuen. Parkprobleme dürfte es für den Markt ebenfalls keine geben. Ausreichend freie Parkplätze sind rund um das Rathaus vorhanden.

Der Event-Charakter des Marktes wird am Freitag, 13. März, mit einer After-Work-Party ab 17 Uhr auf dem Rathausplatz gefeiert. Angedacht bleibt hier ein weiterer geselliger Austausch.

Schubnell hob die Bedeutung eines belebten Wochenmarktes für die Weiterentwicklung von Friesenheim hervor. Jetzt gelte es den Platz mit Leben zu füllen. Die Bürgerschaft sei gefragt. Die Menschen entscheiden, ob der Wochenmarkt freitags von 14 bis 17 Uhr von Erfolg gekrönt sein wird.

After-Work-Events

Die After-Work-Events im Neuen Ortszentrum an folgenden Terminen geplant: am 13. März, 17. April, 22. Mai, 26. Juni (Frie-Night), 24. Juli, 28. August, 18. bis 20. September (Bürgerfest und Nova) und 16. Oktober. Am 13. März wird die Metzgerei Harald Erb am Stockbrunnen den Grill anschmeißen. Christian Erb übernimmt die Bewirtung mit Getränken. Wer die Bewirtung mit Essen und Getränken für eine After-Work-Event übernehmen möchte, darf sich an Julia Berger von der Verwaltung wenden. Ebenso willkommen sind musikalische oder sportliche Beiträge.