Neues Konzept: So möchte sich der Klosterhof in VS zukünftig aufstellen

Reichlich Unruhe herrschte zuletzt beim Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof in VS. Der neue Vorstand präsentierte nun sein überarbeitetes Konzept – mit einer Öffnung der Nutzung.
Kritik am Programm, ein geschasster Geschäftsführer, Querelen in der Vorstandschaft des Betreibers – und jetzt der Neubeginn mit einer Anpassung des Konzepts: Beim 2018 eröffneten Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof im Zentralbereich der Doppelstadt soll der Fokus auf einer guten Auslastung und einer Rückbesinnung auf die eigentliche Zielgruppe liegen.