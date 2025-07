Neues Konzept: Rangendinger Rat vertagt Friedhofsentscheidung

1 Der Fredhof in Rangendingen erhält eine Neukonzeption. Foto: Beate Marschall Die Bestattungsmöglichkeiten sind heute so vielfältig wie nie zuvor. Die Wünsche sowieso. Dem möchte die Gemeinde Rangendingen Rechnung tragen.







Auf dem Friedhof in Rangendingen geht es momentan noch relativ klassisch zu, aber auch in der Gemeinde an der Starzel wird der Ruf nach mehr alternativen Bestattungsformen in der Bevölkerung immer lauter. Auch deshalb, weil Angehörige oft nicht mehr vor Ort leben und deshalb die aufwändige Pflege von Einzel- oder Doppelgräbern mit Sarg- oder Urnenbestattungen nicht leisten können – oder auch nicht möchten.