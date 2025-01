Neues Konzept kommt gut an: Schwanaus Neujahrsempfang ist erstmals öffentlich

1 Zum ersten Mal war der Neujahrsempfang öffentlich. Dies nutzten zahlreiche Menschen – darunter auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche. Foto: Lehmann

Zum ersten Mal war der Schwanauer Neujahrsempfang nicht nur für geladene Gäste, die Einladung des Bürgermeisters Marco Gutmann galt allen. Neben dem üblichen Rück- und Ausblick gab es Diskussionsrunden mit Ortsvorstehern und Landrat.









In neuem Konzept wurde zum Neujahrsempfang der Gemeinde Schwanau eingeladen: Erstmals öffentlich für alle Bürger. „Wie Sie mich in den vergangenen zweieinhalb Jahren kennenlernen durften, ist Ihnen sicherlich aufgefallen, dass mir Offenheit, Ehrlichkeit, Kommunikation und vor allem die Gemeinschaft am Herzen liegt“, betonte Bürgermeister Marco Gutmann eingangs. Denn so sei die Möglichkeit gegeben, dass all jene am Empfang teilnehmen, die Schwanau lebendig machten und dazu beitragen, dass sich die Gemeinde positiv entwickle.