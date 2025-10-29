Neues Konzept in Kappel: Warum die „Fake Wedding“ in der Säge so echt wirkte

Was passiert, wenn man eine Hochzeit inszeniert – und trotzdem echte Freudentränen fließen? In der Säge in Kappel gibt es ein Format, das zeigt, wie man Feiern neu denken kann.
Auch Tage nach dem Event strahlen Tajana Werner und ihr Team um die Wette. Was sie gemeinsam auf die Beine gestellt haben, macht sie spürbar stolz – und die vielen begeisterten Rückmeldungen zeigen: Diese Hochzeit, die am Samstag in der Säge in Kappel stattfand, hat Maßstäbe gesetzt, Menschen zusammengebracht und offenbar richtig glücklich gemacht – und dabei war sie gar keine „echte“.