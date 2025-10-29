Neues Konzept in Kappel: Warum die „Fake Wedding“ in der Säge so echt wirkte

Was passiert, wenn man eine Hochzeit inszeniert – und trotzdem echte Freudentränen fließen? In der Säge in Kappel gibt es ein Format, das zeigt, wie man Feiern neu denken kann.

Auch Tage nach dem Event strahlen Tajana Werner und ihr Team um die Wette. Was sie gemeinsam auf die Beine gestellt haben, macht sie spürbar stolz – und die vielen begeisterten Rückmeldungen zeigen: Diese Hochzeit, die am Samstag in der Säge in Kappel stattfand, hat Maßstäbe gesetzt, Menschen zusammengebracht und offenbar richtig glücklich gemacht – und dabei war sie gar keine „echte“.

Die Kappeler Eventlocation hat sich auf kreative Veranstaltungen und stimmungsvolle Feiern spezialisiert. „Richtige“ Hochzeiten finden hier wirklich oft statt, vor allem in den Monaten von April bis Oktober ist man komplett gebucht, meist mit Minimum zwei Festen pro Wochenende. Hunderte Hochzeiten gingen hier schon über die Bühne und das Standbein erweist sich als krisensicher: Geheiratet wird immer. Warum aber gab es nun eine „Fake Wedding“, also eine inszenierte Hochzeit „zum Mitfeiern, Erleben und Inspirieren“ mit allem Drum und Dran? Säge-Geschäftsführerin Tajana Werner erklärt’s: Da waren zum einen künftige Brautpaare, denen man gerne zeigen wollte, wie sich eine Hochzeit anfühlt, bevor sie selbst „Ja“ sagen.

Eingeladen waren außerdem Weddingplanner, denen man die Location präsentieren wollte, in all ihrer Vielfalt und unter Nutzung sämtlicher Räumlichkeiten. „Wir wollten zeigen, welche Möglichkeiten es hier gibt“, erläutert die Chefin. Und außerdem war es eine perfekte Gelegenheit, den Dienstleistern, mit denen die Säge in Sachen Hochzeit gut und gerne zusammenarbeitet, eine Plattform zu bieten und gemeinsam mit ihnen ein rauschendes Fest zu feiern.

Paar mit Erfahrung

Dafür waren zwei Protagonisten im Einsatz, die so „fake“ dann übrigens eben doch gar nicht waren: Manuela und Daniel Sprich sind nämlich tatsächlich ein Paar, und sie haben Säge-Hochzeitserfahrung. 2019 heirateten die beiden hier und erneuerten nun kurzerhand ihr Ja-Wort im Rahmen des Events. Somit war doch für echte Emotionen gesorgt. „Sie waren der Star“, sagt Tajana Werner, „alles drehte sich den ganzen Tag um sie.“

Inszeniert wurde buchstäblich ein ganzer Hochzeitstag, vom Styling über eine freie Trauung hin zu einem Sektempfang am Champagnerturm unterm Wasserrad und dem feierlichen Einzug des Brautpaars in den Löwensaal, in dem sich Dinner, Musik und Abendprogramm anschlossen. Die ganze Feier über zeigten die Hochzeits-Dienstleister – 26 an der Zahl, meist aus der Region – was sie zu bieten haben, vom Catering über den DJ und Foto- und Videografen bis hin zur Tanzschule und der Hochzeitstortenbäckerin, und damit sind längst noch nicht alle der vielen Hochzeitsdetails erwähnt. Der Beitrag der Dienstleister zu dem Event kann laut Tajana Werner nicht hoch genug eingeschätzt werden – „ohne sie hätten wir das unmöglich stemmen können“, betont sie ihre Dankbarkeit für diese große Gemeinschaftsleistung.

Das strahlende „Brautpaar“: Unter dem Beifall ihrer Gäste schritten Manuela und Daniel Sprich nach ihrer „Trauung“ durch die Reihen. Foto: Eric Wetzel Design

Keine Messe, kein Showroom, sondern ein echtes Erlebnis sollte es werden, betont Tajana Werner. Sie und ihr Team zogen am Ende regelrecht euphorisch Bilanz: „Die Fake-Feier hat sich so echt angefühlt – mit Herzklopfen, Freudentränen, Lachen, Stolpern, Umarmen und ganz viel Gänsehaut.“

Daniela Ferdani ist Veranstaltungsleiterin in der Säge und zusätzlich auch verantwortlich für alles, was an gestalterischen Dingen wie Deko und Floristik dort gebucht werden kann. Hier legt sie gerade nochmal Hand an die letzten Details der Deko im Löwensaal an, bevor die Feier losgeht. Foto: Eric Wetzel Design

Das habe sich auf alle Beteiligten übertragen. „Die Leute waren begeistert“, freut sich Tajana Werner riesig, „wir haben tolles Feedback bekommen. Es war so eine positiv geladene Energie und so ein schönes, fröhliches Fest. Wie haben alle gesagt: Es war magisch.“

„Es war magisch“, sagt Tajana Burger und meint damit auch die Gemeinschaftsleistung aller, die an dem Event beteiligt waren. Foto: Die Säge

Für sie und die ganze Säge-Mannschaft steht fest: Die „Fake Wedding“ will man sehr gerne wiederholen, einhergehend natürlich mit künftig möglichst noch vielen echten Hochzeiten. Da ist es der Geschäftsführerin übrigens auch gar nicht bange: „Es gibt immer Liebe und Menschen, die sich füreinander entscheiden“, ist sie sich sicher – und fürs Feiern steht die Säge samt ihrer Partner bereit.

Die Säge und das Event

Haus mit Historie

Die Säge wurde im Jahr 2017 eröffnet. Es handelt sich um ein ehemaliges Sägewerk und Gasthaus, das mit Liebe zum Detail und mit einer Mischung aus historischem und modernem Design restauriert wurde. Zunächst wurden hier auch noch ein Lokal und ein Ladengeschäft betrieben, was aber in der Coronazeit zugunsten des Veranstaltungsschwerpunkts aufgegeben wurde.

Hochzeitslocation

In den vergangenen Jahren wurden hier über 300 Hochzeiten begleitet. Zur Location gehören weitläufige Außenbereiche, zwei freie Trauorte, der Löwensaal mit Galerie, die Werkstatt mit Werkstube, das Goldspänelager und sechs Gästezimmer.

Die Dienstleister

An der Fake Wedding beteiligt waren fürs Catering die Eventschneiderei und das Eventcatering VS, für die Weinbegleitung Wein Riegger, DJ JayLu, die Band Acoustic Breeze, für Floristik und Deko planB, Fräulein Wunderlich, Mädchenzimmer und Die Säge Daniela Ferdani, Traurednerin Maren Hasimovic, Fotograf Eric Wetzel, Fotografin und Videografin Julia Löffler, Videograf ewwents Marius Keller, für Hochzeitstorte und Gastgeschenk Mias Bakery, für Papeterie die Firma Unartig, Pianist Sandro Dalfovo, Harfinistin Sabine Wehrle, die Musikgruppe „Die Zauberfrauen“ mit den Sängerinnen Tajana Werner und Lilian Scherzinger, die Tanzschule Danceloft , für Make-up und Haare Mio Makeupartist und Melanie Kienzler (Glow), Zauberer und Animateur David Pricking, für Seifenblasen Klausi Klücklich und für die Feuershow Ria Rehfuß, für Kinderanimation Karin Boy und für Beleuchtungselemente die Firma Love Letters.