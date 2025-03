Neues Konzept in Donaueschingen: Nicht alle sind von den geplanten Umleitungen begeistert

1 Der Gemeinderat stimmt über das temporäre Innenstadtkonzept mit seinen umstrittenen Umleitungen ab. Nicht alle sind von dem Ergebnis erfreut. Foto: Denise Kley

Die geplante temporäre Stadtmöblierung über die Sommermonate würde auch eine Änderung bei der Verkehrsführung in Donaueschingen mit sich bringen. Das sorgt für Einwände von Händlern und Gewerbetreibenden. Im Gemeinderat wird drei Stunden diskutiert.









Wohl selten zuvor hat eine Gemeinderatssitzung so viele Bürger in die Donauhallen gelockt wie am Dienstag, 18. März. Rund 50 Bürger, großteils Gewerbetreibende, waren zugegen. Die Stimmung war von Beginn an aufgeheizt. Der Grund: Auf der Tagesordnung stand die temporäre Stadtmöblierung über die Sommermonate.