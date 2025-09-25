Neues Konzept: Freitag wird Markttag in Friesenheim

Künftig soll der Wochenmarkt immer freitags im Neuen Ortszentrum stattfinden. Nicht alle Ratsmitglieder sind damit zufrieden.
„Ich bin mir sicher, das wird ein Erfolg“, erklärt Bürgermeister Erik Weide. Neue Konzepte sollen neue Anbieter auf den öffentlichen Platz in Friesenheim bringen. Mit der Erstellung eines neuen Wochenmarktkonzepts hat der Gemeinderat im Mai dieses Jahres die Agentur Meyer und Koch beauftragt. 10 000 Euro stehen für das neue Konzept zur Verfügung. 5000 Euro sind bislang aufgebraucht. Bei einer Gegenstimme, sechs Enthaltungen und zehn Ja-Stimmen ist das neue Konzept beschlossen.