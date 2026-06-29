Neues Konzept: Das Auggener Winzerfest zieht um

Die 69. Auflage des Auggener Winterfests wird mitten im Dorf gefeiert, nicht mehr an der Halle. Außerdem wird der Festbetrieb auf drei Tage beschränkt.

Das Auggener Winzerfest geht in diesem Jahr mit einschneidenden Neuerungen einher – allen voran steht der Ortswechsel. So findet das Fest nicht mehr an und in der Sonnberghalle statt, sondern mitten im Dorf, rund ums Rathaus. Termin des 69. Winzerfests ist vom 19. bis 21. September.

„Der Veranstaltungsort an der Halle hat einfach nicht gezogen“, erläutert Bürgermeister Ulli Waldkirch im Gespräch mit unserer Zeitung die Gründe für die Neuausrichtung. So habe sich in der Nachbesprechung des Winzerfests 2025 gezeigt, dass sich weder Besucher noch Vereine dort richtig wohlfühlen. Die Halle sei eben eine Mehrzweck-/Sporthalle und versprühe nicht den Charme wie es früher bei der alten Winzerhalle der Fall gewesen sei.

Neues Konzept musste her

Das Traditionsfest sei zwar nicht auf der Kippe gestanden. „Wir haben aber gemerkt: Wenn wir nicht etwas grundlegend ändern, wird das Winzerfest früher oder später totgeritten sein“, unterstreicht Waldkirch den Handlungsbedarf. Organisiert wird das Auggener Winzerfest von der Gemeinde zusammen mit der Vereinsgemeinschaft.

„Mehr Identität und mehr Charme“

Von den Neuerungen verspricht sich der Auggener Rathauschef „wieder mehr Identität und mehr Charme“, macht er im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. „Die Auggener sollen sich mit ihrem Fest wieder rundum wohlfühlen.“ Zudem wolle man den Besuchern etwas Besonderes bieten, verweist er auf den „attraktiven Ortskern“. Das Ziel sei, wieder eine „besondere Atmosphäre für alle Beteiligten zu schaffen“.

Festbetrieb rund ums Rathaus

Das Festgeschehen soll sich künftig rund ums Rathaus abspielen. Neben dem Rathausplatz als Veranstaltungsort soll es eine kleine Festmeile auf der Hauptstraße geben, zwischen Gasthaus Sonne und Gasthaus Rebstock. Dort sind Weinbrunnen und Essensangebote vorgesehen. Außerdem sollen zwei Bühnen aufgebaut werden, wo regionale Bands auftreten. Durch den Straßenfestcharakter soll das Winzerfest wieder attraktiver werden und mehr Charme entfalten, macht Waldkirch deutlich. „Das ist einfach etwas anderes als Mehrzweckhalle und Parkplätze.“

Auf drei Festtage beschränkt

Der Festbetrieb wird von fünf auf drei Tage konzentriert - aus mehreren Gründen, erläutert Waldkirch. Zum einen sei ein fünftägiger Festbetrieb ein „riesiger Kraftakt“. Die Vereine hätten immer mehr Probleme gehabt, überhaupt genügend Helfer für die vielen Schichten zu finden. Vor allem wolle man aber die Anwohner nicht über Gebühr beeinträchtigen. Die Devise laute ohnehin: „Lieber kleiner und feiner.“

Weinmarkt entfällt

Der Festbetrieb beschränkt sich demzufolge auf Samstag bis Montag. Der Weinmarkt am Donnerstag und die Freitagsparty entfallen.

Das Programm

Los geht das Traditionsfest am Samstag um 16 Uhr mit Festbetrieb auf der Hauptstraße und am Rathaus, geboten werden Musik und Bewirtung. Traditionell lädt der Musikverein Auggen abends zu seinem Showkonzert ein – „ein Dauerbrenner“, so Waldkirch. Der Auftritt findet im rund 400 Quadratmeter großen Festzelt statt, das auf dem Rathausplatz aufgebaut wird. Bis maximal Mitternacht soll bewirtet werden.

Den Auftakt am Festsonntag bildet traditionell ein Gottesdienst, der ebenso im Festzelt stattfindet. Als ein Höhepunkt lockt am Nachmittag der traditionelle Trachten- und Brauchtumsumzug.

Am letzten Festtag findet wie gewohnt der Augge-Märt statt.

Auf dem Rathausplatz findet bereits der „Auggener Dunnschdig“ statt. Künftig soll der Platz vorm Rathaus auch für das Winzerfest den passenden Rahmen bieten. Foto: Beatrice Ehrlich

Nach aktuellem Stand wird es bei der diesjährigen Auflage kein Kinderkarussell geben, was am fehlenden Platz im Ortskern liege, teilt Waldkirch ergänzend mit.

Was die Finanzierung angeht, geht der Bürgermeister davon aus, dass das Fest im ersten Jahr „einen Ticken teurer wird“. Er verweist auf nötige, jedoch einmalige Anschaffungen. Im Haushalt sind 20.000 Euro für das Fest eingestellt - „und die werden wir brauchen“. Zudem hofft der Bürgermeister, „dass uns unsere Sponsoren weiterhin unterstützen“.

Kritische Stimmen aus der Anwohnerschaft

Der Auggener Rathauschef verhehlt nicht, dass das neue Konzept bei den Anwohnern auch für einige Bedenken und Vorbehalte gesorgt habe. Dabei handele es sich indes um eine „deutliche Minderheit“. Die Mehrheit würde das neue Konzept mittragen.

Bedenken wegen Lärm, Müll und mehr

Die Bedenken zielen vor allem auf Lärm, Müll, Vandalismus sowie Urin an den Hauswänden. Um hier entgegenzuwirken, erarbeite die Gemeinde ein umfassendes Sicherheitskonzept. Mit im Boot ist unter anderem die Feuerwehr, die über alle Festtage präsent sein und eine aktive Dienstwache stellen wird. Außerdem werde ein Sicherheitsdienst permanent im Einsatz sein, verspricht Waldkirch.

Eine wechselvolle Geschichte – wie alles begann

Das Auggener Winzerfest hat eine wechselvolle Geschichte. Zum ersten Mal gefeiert wurde das Weinfest im Jahr 1949. Die Veranstaltung wurde damals ins Leben gerufen, um mit dem Erlös neue Kirchenglocken finanzieren zu können.

An verschiedenen Orten ausgerichtet

Über Jahrzehnte wurde die Traditionsveranstaltung in und an der alten Winzerhalle ausgerichtet. Nach dem Abriss übernahm der Winzerkeller Auggener Schäf und das Fest wanderte 2009 an die WG. Allerdings wurde die immer früher einsetzende Weinlese immer mehr zum Problem.

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Nach der Corona-Pause übernahm die Gemeinde 2022 wieder die Federführung und verlegte das Winzerfest zurück an die Halle. Seitdem wird die Veranstaltung zusammen mit der Vereinsgemeinschaft gestemmt.

Die Neuausrichtung im Jahr 2026 soll der Traditionsveranstaltung nun wieder zu neuem Glanz verhelfen.