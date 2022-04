2 Die sanierte Festhalle soll auch dem kulturellen Leben in Haiterbach wieder neuen Schwung verleihen. Foto: Stadler

Die Einweihung der sanierten Festhalle nutzt die Stadtkapelle Haiterbach, um die kulturelle Arbeit wieder zu intensivieren. Das geschieht mit einem neuen Festkonzept. Umgesetzt wird es am Samstag, 14. Mai, mit einem Auftritt der "Original Rebländer Blasmusik".















Haiterbach - Die Überlegungen, mit einem neuen Fest das kulturelle Angebot in Haiterabach zu erweitern, habe es schon mehrere Jahre gegeben, verrät Bernd Renz, der bei der Stadtkapelle Haiterbach für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnet. Nun, da die Festhalle in Haiterbach in neuem Glanz erstrahlt und in erweiterter Form auch neue Möglichkeiten bietet, ergreift die Stadtkapelle die Gelegenheit und setzt ihr neues Festkonzept um. Zugleich hängen sich die Musiker damit quasi auch an die offizielle Einweihung der sanierten Festhalle an. Am Tag vor dem Fest der Stadtkapelle, dem Freitag, wird das Gebäude mit geladenen Gästen eingeweiht. Auch daran ist die Stadtkapelle mit eigenen Auftritt und der Übernahme der Bewirtung beteiligt.

Zum Konzept des neuen Festes mit dem Titel "S’Feschd" gehört es dann aber, Künstler und Gruppen von außen zu holen.

Volkstümlicher Blasmusik verschrieben

Am Samstag, 14. Mai, ist das die "Original Rebländer Blasmusik". Die Mitglieder der Formation kommen aus den Weinanbaugebieten der Ortenau und haben sich unter der musikalischen Leitung von Friedbert Seiler der volkstümlichen Blasmusik verschrieben.

Beginn der Veranstaltung, die bewirtet wird, ist um 18 Uhr. Mit dem vierstündigen Konzert geht es dann ab 20 Uhr los. Der Auftritt selbst findet in der Halle statt. Jedoch möchte die Stadtkapelle, wenn das Wetter ansprechend ist, auch den Bereich um die Halle in die Veranstaltung einbeziehen.

So eine Veranstaltung habe es jetzt schon viele Jahre nicht mehr gegeben, sagt Renz. Neben den Räumlichkeiten habe sich auch immer die Frage gestellt, ob sich so ein Konzert dann finanziell trage.

"Blasmusik zieht nach wie vor an", sagt Renz. Zudem sei sie auch bei jüngeren Menschen wieder gefragt.

Noch vor dem Fest gibt es eine weitere Veranstaltung mit der Stadtkapelle: Sie bewirtet und umrahmt musikalisch das traditionelle Maibaum-Aufstellen auf dem Marktplatz Hierzu lädt die Stadtkapelle die Bevölkerung am Samstag, 30. April, ab 17 Uhr ein.