Neues Kfz-Kennzeichen in Schwarzwald-Baar

1 Mit seinen Initialen hinter dem DS auf dem Auto-Kennzeichen fährt nun Hizqiya Ketterer durch die Stadt. Foto: Hannah Schedler

Am Montag gab es eine lange Schlange vor der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle. Nach einer Stunde wurden 65 Kombinationen mit DS vergeben. Wartende verraten, wieso sie so früh aufstehen.









Es ist Schlag 8 Uhr an diesem Montag, 2. September – und vor der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle des Landratsamtes in der Donaueschinger Humboldtstraße stehen schon etwa 30 Leute in einer Schlange.