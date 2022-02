1 Der schönste Platz ist noch immer an der Theke. Drei Gastronomen, diesmal auf der Genießerseite des Tresens im "Küfer" (von links): Norbert Rasch, der neue Inhaber Asim Gashi und Claus Burkhardt. Foto: B. Schwarz

"Der ›Küfer‹ hat mein Leben ganz durcheinander gebracht", sagt Gastwirt Claus Burkhardt (68) und blickt mit gemischten Gefühl zurück. "Alles muss einmal ein Ende haben", setzt er tapfer hinzu und dreht den Schlüssel im Schloss der Weinstube "Beim Küfer" in Freudenstadt herum.















Freudenstadt - Am 30. Januar wurde die gastliche Stätte geschlossen, dieser Tage der Kaufvertrag notariell beglaubigt. Jetzt trafen sich Verkäufer und Käufer wieder, mit ihnen Norbert Rasch (64), langjähriger Geschäftsführer im "Küfer". Die Weinstube hat auch sein Leben geprägt. Das gesellige Leben im "Küfer" wird weiter gehen, versichert der neue Inhaber, Asim Gashi (33). Er kommt aus dem Kosovo, hat sieben Jahre in Italien gearbeitet und seit knapp zehn Jahren als Koch und Pizzabäcker in verschiedenen Betrieben in Freudenstadt. Mit dem "Küfer" erfüllt er sich einen langgehegten Wunsch: "Ich will wissen, für was ich schaffe."

Öffnung möglichst bald

Die Weinstube soll sich nicht viel ändern. Lediglich der Raum des ehemaligen Weinhandels wird zur Küche dazu genommen, mit einem Pizzaofen und einem Tresen ausgestattet. Gashi wird mit seiner Frau Valmire das Lokal betreiben, Pizzen und klassische südländische Nudel-, Fleisch- und Fischgerichte sowie Salate anbieten. Eine der drei Wohnungen in den oberen Etagen des stattlichen Hauses wird die Familie Gashi mit ihren drei Kindern beziehen. Jetzt fehlt nur noch die behördliche Genehmigung für die Küche. Der neue Inhaber will die Gaststätte "so früh wie möglich wieder öffnen".

Altes Kleinstadtlokal

"Beim Küfer" gilt in Freudenstadt als altes Kleinstadtlokal, geliebt und gepflegt. Es bietet nur etwa 50 Plätze an sechs Tischen, ein Dutzend dazu an der rund geschwungenen Theke, 25 weitere auf der Terrasse. Die Stammtische, das konnte auch der Tresen sein, waren berüchtigt. "Dort wurde Kommunalpolitik gemacht und immer wieder erfolgreich versucht, in leidenschaftlichen Debatten die Welt zu verbessern", schmunzelt Geschäftsführer Norbert Rasch.

Jahrzehntelang waberten dichte Rauchschwaden aus Zigarren, Stumpen, Pfeifen und Zigaretten über den Köpfen von Postlern, Landrats­ämtlern, Rentnern und Presseleuten, von Hockern und Spätheimkehrern, von Kennern der Szene und seltenen Kurgästen. "Der ›Küfer‹ ging immer mit der Zeit", erinnert Claus Burkhardt an die verschiedenen Umbauphasen, an die Erneuerungen. Trotzdem hatte das Lokal den Charme einer gediegenen Weinstube nie verloren. Fast 50 Jahre bot sie bodenständige Gastlichkeit nach Schwarzwälder Art in Freudenstadt, benannt nach ihrem Gründer.

Fritz Burkhardt war Küfer- und Kellermeister und betrieb in der Hofstraße eine Küferei mit Weinhandlung. Zeitlebens träumte er von einer eigenen kleinen und feinen Weinstube, die er sich schließlich 1976 in der Schulstraße erfüllte. Sie war von Beginn an ein Erfolg. Der Gästezuspruch war so gut, dass Sohn Claus einspringen musste.

"Für zwei Wochen", sagte damals Vater Fritz. Es wurden zwei Jahre draus. Eigentlich hatte der junge Mann etwas ganz anderes im Sinn. Er hatte das damals noch seltene BWL-Studium eines Industriekaufmanns Richtung Datenverarbeitung hinter sich und eine Anstellung im bayerischen Fürth vor sich. Aber daraus wurde nichts. Er entschied sich für den Beruf des Gastwirts, machte sich 1979 mit dem Restaurant Schlupfwinkel in der Nachbarschaft selbstständig, das er bis 2018 mit seiner Frau Barbara führte. Dann verpachtete er es an die Familie Kapfer.

Stadtfeste und Weihnachtsmärkte, die "jungen Gastronomen" und mit ihnen Wein- und Bierfeste auf dem Marktplatz, "Lukull" im Kurgarten oder Skihütte: Claus Burkhardt, Familie und Team brachten sich immer wieder bei Gemeinschaftsaktionen gastronomisch ein.

Keine Räucherhöhle mehr

In den vergangenen Monaten fanden er – und gelegentlich auch seine Frau – immer wieder mal zum "Küfer" zurück und halfen dort aus, wenn Not am Mann war. Zumal dieser seit dem Rauchverbot in Gaststätten "keine entsetzliche Räucherhöhle mehr war", wie sich der leidenschaftliche Nichtraucher Burkhardt schaudernd an frühere Tage erinnert. Jetzt ist es vorbei, Claus Burkhardt will sich als Rentner mehr der Familie widmen, und: "Wir haben jetzt auch einen Hund."

Gute Seele der Gaststätte

Den "Küfer" hatten seit Mitte der 70er-Jahre seine Eltern Irma und Fritz engagiert geführt und sich mit Norbert Rasch im Jahr 1986 Verstärkung geholt, der dann als "Geschäftsführer und Mädchen für alles" (so Rasch über Rasch) in 36 langen Jahren zur guten Seele des "Küfer" wurde. Und das, obwohl er "koi Schwob" war, wie Fritz Burkhardt bei dessen Einstellung knurrte.

Unterstützt von einer Küchenhilfe, gelegentlich von einem Koch, verstand es "Norbert" – wie er von jedermann genannt wurde – über knapp vier Jahrzehnte, seinen Gästen routiniert und humorvoll den Aufenthalt zu verschönern. Inzwischen auch schon 64 Jahre alt, denkt auch er jetzt ernsthaft an den Ruhestand. "Ein bissle Wehmut ist schon dabei", lächelt der Norbert nachdenklich.