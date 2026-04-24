Neues Kapitel beginnt: VfB Effringen holt Trainer mit Verbandsliga-Erfahrung

Der VfB Effringen verpflichtet einen neuen Trainer mit Verbandsliga-Erfahrung. Er stand auch schon in der 2. Bundesliga der Frauen an der Seitenlinie.
Rein sportlich sieht es derzeit nicht unbedingt rosig aus für den VfB Effringen in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A. Der Aufsteiger ist Tabellenvorletzter. Abgeschrieben hat Dennis Bäuerle den Klassenerhalt aber noch nicht: „Es sind fünf Punkte bis zum Relegationsplatz.“ So richtig optimistisch stimmt den Leiter der Effringer Fußball-Abteilung aber etwas ganz anderes – denn mit Daniel Kevric hat der Verein für die kommende Saison einen neuen Trainer verpflichtet, der mit dem man „etwas Großes aufbauen“ wolle.