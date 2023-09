Es ist soweit – nach einer langen Reise und dem Wechsel vom nördlichen Ende der Stadt an das südliche Ende der Fußgängerzone kann jetzt das Jugendhaus in Schramberg eröffnen.

Bei Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr war die Freude über die Eröffnung des „Jugendbauhaus 19“ am Rand des Schweizer- Parkplatzes deutlich zu sehen.

Nach der langen Entscheidungsfindung über den Standort und für ein passendes Gebäude könne die Stadt der Jugend mit dem imposanten Eckhaus Berneckstraße 19 eine gute Lösung präsentieren.

Am Rand der Innenstadt, gegenüber vom Busbahnhof und in der Nähe der Schulen – und von Döner-Ständen – sei Berneckstraße 19 ein nahezu idealer Standort für einen Treffpunkt der Jugend in Schramberg.

Bedürfnisse und Wünsche

Die Jugendlichen konnten nicht nur ihre Bedürfnisse und Wünsche äußern, man habe sie auch bei der Entscheidungsfindung beteiligt. Deshalb haben viele „beim Umbau tatkräftig angepackt“ und Ideen eingebracht.

Tischkicker zieht immer Foto: Ziechaus

Die Handwerker mit Bauleiter Dominik Nagel vom Ingenieurbüro Zöphel hätten ganze Arbeit geleistet und mit der Eröffnung eine Punktlandung hingelegt. Zuletzt konnte sogar im Außenbereich die kleine Wiese angesät werden, hob Dorothee Eisenlohr hervor. Der Verein für kommunale Jugendarbeit und Bürgerengagement mit dem Vorsitzenden Thomas Herzog habe die Kosten für die schöne Innenausstattung übernommen. In einer Umfrage hatten über 100 Befragte die bisherige Bezeichnung „Jugendbauhaus 19“ bestätigt.

„Ein Meilenstein“

Für Juks-Leiter Marcel Dreyer ist das Jugendbauhaus 19 ein Meilenstein und der Standort ein Volltreffer für alle Jugendliche in der Stadt. Sie hätten jetzt einen eigenen tollen Raum und könnten selbst überlegen und entscheiden, „was hier passieren soll“.

Monatspläne festgelegt

Die beiden Leiterinnen Julia Merz und Julia Mager wollen das mit Dilara Oktar und den ständigen Jugendhaus-Besuchern beraten und in Monatsplänen festlegen. Im ersten Plan ist die Eröffnungsparty für Freitagabend angekündigt.

Die doppelten Julias: Mager und Merz nehmen Dilara Oktar in die Mitte. Foto: Ziechaus

Nachdem das rote Band auf der Treppe durchschnitten war, konnten die Jugendlichen mit den Besuchern die neuen Räume erkunden. Umgehend lief im „Wohnzimmer“ im TV ein Fußballspiel –und direkt nebenan knallte der Ball im Tischfußball in den Kasten: live im Spiel und Leben im Jugendbauhaus 19.