"Cool" ist bei Einweihung des neuen Balinger Jugendhauses das meistgehörte Wort

Seit Juni ist das neue Balinger Jugendhaus geöffnet, nun fand auch die offizielle Einweihung statt – am Vormittag für geladene Gäste, am Nachmittag in Form eines Tags der offenen Tür.

Balingen. Mitarbeiter und Besucher des neuen Jugendhauses müssen sich wie im Schlaraffenland vorkommen: Ein hochmoderner Musikraum, ein bestens ausgestatteter Tanz-/Fitnessraum mit Spiegelwand, eine große Bühne, eine Tischtennisplatte, die neuesten Spielkonsolen im eSports-Raum, PCs, eine große Dachterrasse, Lagerräume, Büros, Küche, Platz zum Chillen und – vermutlich sogar deutschlandweit einmalig für ein Jugendhaus – ein eigener Trampolinraum.

"Das Jugendhaus ist seit dem ersten Tag stark frequentiert. Die Rückmeldungen sind hervorragend. Vor den Sommerferien durften bis zu 60 Jugendliche gleichzeitig herein. Diese Zahl wurde auch oft erreicht. Momentan sind es allerdings nur 36 pro Zeitfenster", berichtet der Leiter des Balinger Kinder- und Jugendbüros, Jochen Brendle. "Veranstaltungen jeglicher Art sind momentan nicht möglich, auch der Musikraum darf noch nicht benutzt werden", benennt Brendle die bisherigen Einschränkungen.

Mit Hilfe der Gesellschaft für strategische Beratung Squirrel & Nuts haben die Jugendhausmitarbeiter, die Architekten und die Stadt Balingen frühzeitig die Jugendlichen bei der Gestaltung mit ins Boot geholt. Mehr als 600 Rückmeldungen gab es.

"Das war eine spannende Sache und eine hervorragende Idee. Die Jugendlichen waren sehr engagiert und aufgeweckt und hatten tolle Ideen", resümiert der Architekt Tim Gork. Er bezeichnet die Vielseitigkeit des Gebäudes als "einzigartig" und lobt die "flexiblen, hellen Räumen" lobte. "80 bis 90 Prozent der Wünsche wurden realisiert. Das I-Tüpfelchen wäre natürlich eine Dachterrasse gewesen", meint Brendle.

Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann blickte auf die einzelnen Bauabschnitte des 2,5 Millionen teuren Schmuckstücks zurück: "Das alte Jugendhaus ›Insel‹ war höchst sanierungsbedürftig und brachte große Einschränkungen mit sich, sodass wir uns für einen Neubau entschieden."

An der Ausschreibung beteiligten sich 18 Architekturbüros. 2018 gab es den Baubeschluss, am 14. September. 2019 den Spatenstich und am 3. März 2020 war das Richtfest.

"Wir sind bestrebt, dass Stammgäste uns ehrenamtlich unterstützen, zum Beispiel im Thekendienst oder der Aufsicht unterstützen", benennt Brendle als Ziele für den laufenden Betrieb. Für kommendes Jahr ist dafür unter anderem eine Jugendleiterschulung geplant.

"Cool" war das meist gehörte Wort an diesem Nachmittag beim Tag der Offenen Tür. Die jugendlichen Besucher waren komplett aus dem Häuschen, vor allem der Trampolinraum erfreute sich großer Beliebtheit. Auch nahezu alles andere durfte nach Herzenswunsch ausprobiert werden, zudem gab es durch die Mitarbeiter Führungen, die in Kleingruppen stattfanden.

"Von Beginn an war es ein ständiges Kommen und Gehen. Alle zeigten sich begeistert", berichtet der Jugendhausleiter. "Es war schön, dass auch ältere Mitbürger da waren und sich neugierig zeigten, was ein Beleg für ein gutes Miteinander von Jung und Alt ist", findet Brendle. "Mittelfristig ist es unser Ziel, dass die Jugendlichen den Senioren Computerkurse oder ähnliches anbieten."