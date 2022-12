4 Das Feuerwerk um 21 Uhr bei den Silvesterfeierlichkeiten in Sydney. Foto: Bianca De Marchi/AAP/dpa

Partys und prächtige Feuerwerke: Die Silvesterfeierlichkeiten sind nach zwei Jahren mit Pandemie-Einschränkungen diesmal weltweit wieder fast wie früher. Es wird bunt am Himmel und mild in der Luft.















Berlin - Milliarden Menschen heißen in der Nacht zum Sonntag das Jahr 2023 willkommen. Anders als in den vergangenen zwei Jahren galt diesmal in Deutschland vor Silvester kein Verkaufsverbot von Feuerwerk mehr. Deshalb könnte es wieder viel mehr Not- und Zwischenfälle geben. In der Neujahrsnacht wird es laut Deutschem Wetterdienst erneut ungewöhnlich mild. Vielerorts dürften die Temperaturen zweistellig sein. Der DWD gab zu bedenken, dass es vor allem in der Nordwesthälfte Deutschlands windig sei und Silvesterraketen vom Winde verweht werden könnten.

Party am Brandenburger Tor

In Berlin gibt es am Brandenburger Tor wieder eine Party mit Publikum. Die Gäste mussten Tickets für die Show unter dem Motto "Celebrate at the Gate" im Voraus kaufen. 2500 Menschen werden laut dem Veranstalter erwartet. Um Mitternacht soll es demnach kein Höhenfeuerwerk, sondern eine Lichtshow geben.

Das ZDF überträgt von dort seine Silvestersendung "Willkommen 2023" - Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner präsentieren die Show erstmals von der Ostseite, dem Pariser Platz. Unterstützt werden sie von Sänger Sasha. Als musikalische Gäste werden unter anderem die Scorpions, DJ BoBo, die Münchener Freiheit und Jupiter Jones erwartet. Zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule feierten in den Jahren vor der Pandemie Zehntausende. Die Feier galt in den Jahren vor Corona als die größte Silvesterparty Deutschlands.

In Sydney steigt ein Riesenfeuerwerk

Wenige Stunden vor dem Jahreswechsel im australischen Sydney laufen die Vorbereitungen für die Silvestersause in der Metropole auf Hochtouren. Pünktlich um Mitternacht (14.00 Uhr MEZ) soll vor der Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses das traditionelle Riesenfeuerwerk gezündet werden. Eine Million Menschen wollen die Lichtershow live erleben. Wie der australische Sender ABC berichtete, werden weltweit voraussichtlich eine halbe Milliarde Menschen das Spektakel verfolgen.

Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Vielfalt und Inklusion". So wird es mehrere Performances von australischen Ureinwohnern geben. Im Mittelpunkt der Show mit acht Tonnen Feuerwerkskörpern steht ein Regenbogen-Wasserfall - im Vorfeld des Schwulen- und Lesbenfestivals Sydney WorldPride, das im Februar in der Metropole startet. Insgesamt sollen an Brücke und Oper 9000 Feuerwerkskörper gezündet werden. Kosten des Pyrotechnik-Events: 5,8 Millionen australische Dollar (3,7 Millionen Euro).

"Unsere Crews bereiten eifrig ein atemberaubendes Display vor, das den Himmel am diesjährigen Silvesterabend in einem Kaleidoskop von Farben erstrahlen lässt", zitierte die Zeitung "Sydney Morning Herald" Stephen Gilby, einen der Produzenten der Lichtershow. Sydney wolle erstmals wieder eine Party schmeißen, wie es sie zuletzt vor der Corona-Pandemie gegeben habe. Kreativdirektor und Pyrotechnik-Experte Fortunato Foti sagte: "Hoffentlich werden auch dieses Jahr alle nach Hause gehen und denken, dass dies das beste Feuerwerk aller Zeiten war."

In der Ukraine ist Feuerwerk verboten

In Kiew in der Ukraine dagegen gilt weiter das Kriegsrecht. In der immer wieder mit Raketen beschossenen Hauptstadt der Ukraine ist es unter Strafe verboten, Feuerwerk zu zünden. Zwar sind viele Restaurants festlich geschmückt, oft sitzen die Menschen aber nach den russischen Angriffen auf Kraftwerke wegen Stromausfällen im Dunkeln. Viele Ukrainer lassen sich aber trotz des Kriegs die Neujahrsbescherung und auch ein Festessen nicht nehmen.

In London gibt es am Riesenrad "London Eye" erstmals wieder seit dem Jahreswechsel 2019/20 ein Neujahrsfeuerwerk - mehr als 100 000 Ticket-Inhaber werden in der Innenstadt erwartet.

Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro lässt erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder am Strand von Copacabana mit Feuerwerk und Konzerten ohne Einschränkungen feiern. In New York ist die traditionelle Silvesterparty am Times Square angekündigt, bei der sich beim "Ball Drop" traditionell eine leuchtende Kugel zur Erde senkt.

26 Stunden dauert es zwischen 11.00 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13.00 Uhr MEZ am 1. Januar, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Es beginnt im Inselstaat Kiribati, geht über Australien, Asien bis Europa, Südamerika, die US-Ostküste, Kalifornien, Hawaii zu den unbewohnten Eilanden Bakerinsel und Howlandinsel wieder im Pazifik.

In Deutschland gehen Krankenhäuser, Polizei und Feuerwehren nach zwei vergleichsweise ruhigen Silvesternächten davon aus, wieder viel mehr Arbeit und Einsätze zu haben als 2021/22 und 2020/21. In den vergangenen beiden Jahren war der Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht auch deshalb verboten, um Krankenhäuser in der Pandemiezeit von zusätzlichen Patienten zu entlasten.

Böller-Randale in Berlin

Am Vorabend von Silvester haben junge Leute in Berlin Böller auf die Straße und auf Polizisten geworfen. Es wurden fünf Beteiligte vorübergehend festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ein Polizist sei leicht verletzt worden, aber im Dienst geblieben, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte "Bild" berichtet. Schon am Donnerstagabend hatten etwa 150 Menschen rund um eine Straße in Berlin-Schöneberg illegal Knaller und Raketen gezündet und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Am Freitagabend kamen dort nach Angaben der Polizeisprecherin wieder rund 30 Menschen zusammen und warfen Böller auf die Straße, bis die Polizei anrückte. Auch uniformierte Einsatzkräfte seien mit Pyrotechnik beworfen worden. Gegen 22.00 Uhr habe sich die Lage beruhigt, sagte die Sprecherin.

Ein Schwerverletzter nach Böller-Unfall

Ein Vater ist nach der Detonation eines selbstgebastelten Feuerwerkskörpers seines Sohnes in Baden-Württemberg schwer verletzt worden. Der 23-jährige Sohn hatte im Elternhaus aus legalem Feuerwerk und Zusatzstoffen aus dem Internet einen Sprengsatz gebastelt und diesen auf einer Werkbank im Keller gelagert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der Vater am Freitagabend in dem Raum im Schwarzwaldort Schonach Flexarbeiten vornahm, kam es zur Detonation.

Fenster und Türrahmen wurden aus der Verankerung gerissen. Der Vater kam mit schweren Verbrennungen in ein Klinikum. Der Sohn muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz rechnen.

Die Ärzteorganisation Marburger Bund rief zu Böller-Vorsicht auf. "Viele Rettungsstationen sind ohnehin am Limit, und selbstverständlich birgt ein Silvesterfeuerwerk immer ein zusätzliches Unfallrisiko", sagte die Marburger-Bund-Vorsitzende Susanne Johna der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Das gelte nicht nur für "aktive" Feuerwerker, sondern auch für Schaulustige

In Berlin sagte ein Sprecher des Unfallkrankenhauses, man rechne mit mehr Verletzungen wie abgerissenen Fingern nach missglückten Böllereien. "Wir gehen davon aus, dass in der Zeit ab etwa 3.00 Uhr bis in den späten Neujahrsabend durchgehend operiert wird." Zwei Gruppen seien besonders gefährdet: Betrunkene, die unsachgemäß mit Feuerwerkskörpern umgehen. "Und Kinder an Neujahr, die nicht gezündetes Feuerwerk oder Blindgänger aufsammeln und zünden wollen."