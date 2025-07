Im kommenden Herbst-/Wintersemester wartet die Volkshochschule Weil am Rhein mit einigen neuen Kursen in den verschiedenen Programmbereichen auf. Vor allem der Fachbereich Kultur und Gestalten wurde erweitert.

„Wir konnten eine Dozentin für zwei neue Keramikkurse gewinnen, worüber ich mich sehr freue. So können wir unsere schönen Räumlichkeiten im Kulturzentrum Kesselhaus viel besser ausnutzen“, freut sich Ines Haag, die Leiterin der VHS. In einem der beiden Kurse erlernen die Teilnehmenden eine Kopfskulptur zu fertigen, der andere Kurs behandelt Skulpturen allgemein.

Außerdem werden drei Kreativkurse mit Thema „Trockenblumen“, „Verfeinerung mit Schlagmetall“ und schon am 18. September „Blumiger Schmuck für jedes Fest“ angeboten. In Zusammenarbeit mit dem Trinationalen Umweltzentrum (Truz) haben Teilnehmende die Möglichkeit Seifen und Lotionen selbst herzustellen oder auch „Pflegende Weihnachtsgeschenke“.

Kochen und Tanzen

Im Gesundheitsbereich werden verschiedene Kochkurse zu „Vegan, gluten- und sojafrei kochen“ angeboten. Seine Tanzqualitäten und nebenbei auch den Kreislauf kann man mit einem Kurs „Line Dance und andere Tanzstile“ verbessern. Wenn viel mit dem Bildschirm gearbeitet wird, bietet sich auch der Kurs „Augenglück statt Augenstress!“ an.

Online-Seminar zu Linux

Auch im Fachbereich IT und Beruf werden diverse Kurse in Kleingruppen zu den Anwenderprogrammen Outlook, Word, Excel und Powerpoint angeboten und ein Online-Seminar zu Linux als kostenfreie Alternative zu Windows 10, bei dem im Oktober die Sicherheitsupdates wegfallen.

Kurse buchen

Die Kurse können ab 21. Juli online gebucht werden. Dies geht über die Homepage der VHS oder persönlich in der Geschäftsstelle in der Humboldtstraße 5 in Weil am Rhein. Das Team der Geschäftsstelle steht für Rückfragen gerne zur Verfügung. Rückfragen und Anmeldungen sind per E-Mail an vhs@weil-am-rhein.de oder auch unter Tel. 07621/70 44 13 möglich heißt es in der Pressemitteilung. Ein Programmheft wird im August in der Geschäftsstelle der VHS, im Rathaus und der Stadtbibliothek ausliegen.