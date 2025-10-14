Neues in der Markthalle: Souk Kitchen und CafeBar ergänzen das Angebot in Rottweil

Neuigkeiten aus der Rottweiler Markthalle. Der neue Imbiss wird bereits gut angenommen und in der CafeBar von Andreas Häfner wird noch eifrig gewerkelt. Hier geht es am Freitag los.
Die italienische Kaffeemaschine steht bereits auf dem Tresen und wartet auf ihren Einsatz. Die schwarzen Schränke mit Glastüren sind allerdings noch leer und auch die Kuchentheke fehlt noch. „Wir sind mittendrin“, sagt Andreas Häfner vom Sinneskontor, der gemeinsam mit Jürgen Schwalb die italienische CafeBar betreiben wird. Am Freitag, 17. Oktober, geht es los.