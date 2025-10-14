Neues in der Markthalle: Souk Kitchen und CafeBar ergänzen das Angebot in Rottweil

Neuigkeiten aus der Rottweiler Markthalle. Der neue Imbiss wird bereits gut angenommen und in der CafeBar von Andreas Häfner wird noch eifrig gewerkelt. Hier geht es am Freitag los.

Die italienische Kaffeemaschine steht bereits auf dem Tresen und wartet auf ihren Einsatz. Die schwarzen Schränke mit Glastüren sind allerdings noch leer und auch die Kuchentheke fehlt noch. „Wir sind mittendrin“, sagt Andreas Häfner vom Sinneskontor, der gemeinsam mit Jürgen Schwalb die italienische CafeBar betreiben wird. Am Freitag, 17. Oktober, geht es los.

Angeboten werden Kuchen, Cornetti mit verschiedenen Füllungen, aber auch Panini, süß und herzhaft belegt sowie Bauernbrot mit verschiedenen Aufstrichen. Dazu reichen die beiden italienische Kaffeespezialitäten, Tee, Biolimonade, Prosecco, Aperol und alles, was eine italienische Kaffee Bar sonst zu bieten hat.

„Damit sorgen wir für eine gute Ergänzung zum bestehenden Angebot“, sagt Andreas Häfner, der auch das neue Parkhaus nebenan lobend erwähnt. „Das Parkhaus ist sehr positiv. Der Parksuchverkehr hat ein Ende und ich finde, es ist auch supertoll gelungen“, sagt er und hofft, dass dadurch auch das Samstagspublikum in der Markthalle zunehmen wird. Denn die CafeBar hat dienstags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet, ebenso das Souk Kitchen von Murat Altan, gleich nebenan, das vor kurzem den Betrieb aufgenommen hat und mit orientalisch mediterranen Köstlichkeiten wie Linsensuppe, dem Rottweiler Ring und später auch Couscous, Bulgur und Co. aufwartet.

Das Bistro-Café Potpourri bietet Wraps, verschiedene wechselnde Hauptgerichte und Salate an, und hat montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das Speisenangebot sorgt also für Abwechslung und bietet für jeden Geschmack etwas.

Auch die Bar auf der Empore soll wieder aktiviert werden. Foto: Siegmeier

Auch die Bar auf der Empore soll wieder ertüchtigt werden, plant Häfner. Vorerst soll hier aber eine Ausweichfläche zu den Sitzplätzen unten angeboten werden. Auch für große Gruppen, Hochzeiten oder Geburtstage bietet die Markthalle ein schönes Ambiente.

Zwei temporäre Marktstände sind noch zu haben

Die Eröffnungsfeier ist für Samstag, 15. November, ab 10 Uhr geplant. Hier werden die Besucher mit kulinarischen Schmankerln verwöhnt und haben die Möglichkeit, die Markthalle ganz neu entdecken und kennenzulernen.

Es gibt auch zwei Marktstände, die temporär bespielt werden können. Interessierte können sich bei Andreas Häfner oder Jürgen Schwalb melden.